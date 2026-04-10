ISW: українські інновації у сфері БпЛА змістили перевагу на полі бою на користь України

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє про наявність даних, які свідчать про те, що російські війська не лише стикаються з невдачами на фронті в Україні, але й що нещодавні українські інновації у сфері безпілотників змістили перевагу на полі бою на користь України.

«Російські чиновники неодноразово намагалися поширити неправдивий наратив про те, що лінія фронту й політична стабільність України перебувають на межі колапсу, намагаючись переконати Захід капітулювати перед російськими вимогами, виконання яких Росія не може забезпечити військовим шляхом… Нещодавні успіхи України приводять до тактичних, оперативних і стратегічних наслідків у бойовому просторі, що підривають російський наратив про те, що українські лінії фронту перебувають на межі колапсу», – йдеться в повідомленні.

Аналітики вказали на наявність підтверджень того, що українські війська здобули перевагу над російськими силами у використанні безпілотників, і ця перевага, ймовірно, сприяє зупинці наступу російських військ і нещодавнім українським контрнаступам.

«З кінця 2025 року, а особливо на початку 2026 року, Україна значно посилила удари середньої дальності по російській логістиці, військовій техніці й живій силі, що перешкодило просуванню російських військ на всьому театрі військових дій і, ймовірно, також заважає російському наступу навесні-влітку 2026 року. ISW зафіксував геолоковані докази, які свідчать про те, що українські сили здійснили 41 удар середньої дальності в січні 2026 року, 61 – у лютому 2026 року і 115 – у березні 2026 року. Ці українські удари були здебільшого спрямовані проти російських військ й об’єктів на сході й півдні України, зокрема поблизу окупованого Донецька, що підірвало підготовку Росії до наступальних операцій протягом останніх тижнів і місяців», – йдеться у звіті.

Аналітики додали, що російські провоєнні голоси в інформаційному просторі також визнали успіхи України у використанні безпілотників.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що безпілотні сили залишаються одним із ключових факторів переваги українських військ.

За його словами, в середньому за добу підрозділи безпілотних сил вже виконують більше ніж 11 тисяч бойових завдань: «При цьому за результатами березня уражено на 50% більше верифікованих цілей у порівнянні зі статистикою лютого. Це понад 150 тисяч».

Водночас Сирський зазначив, що і Росія розширює чисельність своїх військ безпілотних систем: на початок квітня, за його даними, їх було 101 тисяча, а на кінець 2026 року планується довести чисельність до 165,5 тисяч.

Про те, що 90% втрат Росії на фронті спричиняють дрони, у березні заявив Володимир Зеленський. Подібні цифри навів і СЕО воєнного кластера Iron Володимир Чернюк в інтерв’ю Kyiv Post, що було оприлюднене на початку квітня. За його словами, понад 90% втрат особового складу армії РФ на полі бою спричинені дронами, в інших випадках безпілотники теж відіграють роль майже завжди – щонайменше допоміжну.