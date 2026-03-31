Росія висунула нові вимоги щодо Донбасу – Зеленський

Росія вимагає, щоб Україна залишила Донбас протягом двох місяців, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Поки що те, що хоче Росія і те, що поширюють з нами партнери – вони бачать закінчення війни або гарячої стадії війни, коли Україна вийде зі Сходу. Питання в тому, що зараз вже нові терміни. Вони говорять, що за два місяці захоплять схід України, захоплять Донбас. І тому є два місяці, щоб вийти. І війна закінчиться. А якщо Україна не вийде, то Росія захопить Донбас і потім будуть інші умови. Якщо вони зможуть захопити Донбас, для чого вони кажуть, що підуть далі потім, будуть інші умови», – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами на Бучанському саміті.

Він зауважив, що Україна готова до компромісу – «припинення вогню там, де ми стоїмо».

Читайте також: Зеленський анонсував на завтра розмову з американською стороною

Днями помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Росія закликає США натиснути на Україну з метою виконання домовленостей, досягнутих між президентами США та Росії в Анкориджі у серпні минулого року. Ушаков також зазначив, що США «внесли низку цікавих та корисних пропозицій» щодо мирного врегулювання, але вони «поки що не реалізуються». Що це за пропозиції, помічник Путіна не сказав.

Він також не став уточнювати, про які саме домовленості на саміті в Анкориджі йдеться. Російські офіційні особи нерідко згадують «дух Анкориджу» або «розуміння Анкориджу». З їхніх слів випливає, що Дональд Трамп і Володимир Путін домовилися про щось, втіленню чого перешкоджає Україна.

Як правило, в цьому контексті згадується передача всього Донбасу – Донецької та Луганської областей – під контроль Росії, проти чого виступає Україна.

В інтерв’ю агентству Reuters, опублікованому ввечері 25 березня, Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки поставили умову, згідно з якою Україна має вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки США.

Спецпредставник російського президента Кирило Дмитрієв висловив задоволення тим, що Зеленський «нарешті зрозумів, що США дадуть гарантії безпеки Україні лише, якщо Україна піде з Донбасу». Коментар Зеленського «не може не тішити», сказав Дмитрієв.

Держсекретар США Марко Рубіо назвав неправдивими твердження Зеленського про те, що Вашингтон поставив умову, згідно з якою Україна має вивести свої війська з Донбасу для отримання гарантій безпеки. У відповідь президент України заявив, що показав «меншу частину айсберга».

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Чергова тристороння зустріч, яка планувалася на початку березня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, була відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.



