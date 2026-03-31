Зеленський анонсував на завтра розмову з американською стороною

Президент України Володимир Зеленський анонсував на завтра розмову у відеоформаті з американською стороною.

«Завтра в відеоформаті планувалася розмова з американською стороною. Я підключуся. Вони мене також попросили. Я про це говорив з генсеком НАТО. Ми домовилися, що він, я, Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Ліндсі Грем, ще там дехто буде», – сказав він журналістам під час Бучанського саміту.

За його словами, розмова буде стосуватися щодо того, «де ми знаходимося, і наскільки ми близько до домовленостей, хоча б до тристоронньої зустрічі».

Зеленський також додав, що передасть пропозицію щодо енергетичного перемир’я США, але з російської сторони таких сигналів не було.

«З російської сторони не було ніяких сигналів нам. Принаймні, ми не отримували. Я завтра безумовно передам цю пропозицію США. Я їх попрошу передати цю пропозицію російській стороні», – повідомив він.

Напередодні Зеленський сказав, що не вважає, що тристоронні переговори України зі США і Росією щодо припинення війни зайшли у глухий кут.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Чергова тристороння зустріч, яка планувалася на початку березня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, була відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.



