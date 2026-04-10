«Не думаю, що це триватиме довго» – Буданов припустив швидке завершення війни

Переговори між Україною та Росією про завершення бойових дій наближаються до позитивного результату, заявив один із ключових українських учасників цих переговорів, керівник Офісу президента України Кирило Буданов у поширеному 10 квітня інтерв’ю Bloomberg.

«Вони всі розуміють, що війна має закінчитися. Ось чому вони ведуть переговори. Я не думаю, що це триватиме довго», – сказав Буданов, визнавши, що дотепер сторони дотримувалися «максималістських» позицій у переговорах.

Очільник Офісу президента вважає, що економічні втрати можуть стати однією з підстав для пом’якшення позиції Москви.

«На відміну від нас, вони витрачають власні кошти. Це колосальні суми – вже у трильйонах», – каже Буданов.

Він також стверджує, що «зараз усі чітко розуміють межі того, що є прийнятним».

Наразі російська сторона не робила публічних заяв, які могли б свідчити про пом’якшення позиції, зокрема, щодо вимоги виходу українських військових із тієї частини Донецької області, яку вони контролюють.

«Зеленський має вже сьогодні ухвалити рішення про те, щоб українські війська залишили територію Донбасу. І покинули, вийшли за межі адміністративних кордонів «Донецької народної республіки», – заявляв речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков 1 квітня. Він стверджував, що рішення про виведення ЗСУ з території Донецької області могло б «зупинити гарячу фазу цієї війни».

31 березня Зеленський розповів, що Росія в рамках переговорів вимагає від України вивести війська з Донецької області впродовж двох місяців. «Вони говорять, що за два місяці захоплять схід України, захоплять Донбас. І тому є два місяці, щоб вийти. І війна закінчиться. А якщо Україна не вийде, то Росія захопить Донбас і потім будуть інші умови», – заявив Зеленський.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) після цієї заяви українського президента відзначив, що наступ російських військ в Україні сповільнився, оскільки українські сили вже тривалий час продовжують відбивати їхні атаки на різних ділянках фронту.

В ISW наголошують, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року далі демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».