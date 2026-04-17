Що треба, щоб зупинити наступ Росії? І про що може говорити Зеленський із Путіним?

Новий наступ російської армії: як його зупинити?

Росія зазнає значних втрат, але не відмовляється від планів щодо захоплення України, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

«Зі зміною погодних умов противник активізував наступальні дії та проводить їх практично по всій протяжності лінії бойового зіткнення завдовжки 1200 км. Найгарячішими протягом місяця були Олександрівський, Покровський, Костянтинівський та Лиманський напрямки», – заявив головнокомандувач.

Про нові плани Росії виданню Financial Times розповів заступник керівника ГУР Скібіцький: може йтися про нові наступи.

Чи стане 2026 рік переломним? І що для цього треба?

Наступ Росії видихається і 2026 рік може стати переломним, пише німецьке видання Welt. У медіа називають нові дедлайни Кремля щодо захоплення Донбасу.

Ось що думає про це Юрій Бутусов, військовослужбовець 13-ї бригади НГУ «Хартія», раніше головний редактор інтернет-видання «Цензор.НЕТ»:

– У першу чергу треба розуміти, що війна – це двостороння боротьба. І так само, як ми завдаємо важкі втрати ворогу, значні втрати завдає своїми дронами ворог.

Наша оборона проривається не за рахунок переваги ворога у чисельності людей. Наша оборона проривається дронами. Тому для того, щоб ми могли тримати оборону, нам треба не просто знищувати ворога в тих темпах, як зараз, нам треба знизити темп наших втрат. Для цього потрібні якісні організаційні управлінські зміни, щоб зберегти піхоту в першу чергу, тих людей, які тримають фронт. Тобто зменшити втрати, зменшети кількість людей, які задіюються для виконання бойових завдань. І ми таким чином змогли стабілізувати фронт.

З цим є проблеми, тому що для того, щоб так робити, щоб берегти свою піхоту від ураження, потрібні командири, в першу чергу на рівні оперативному, командири армійських корпусів, командири бригад, які входять в ці армійські корпуси, які можуть здійснювати тактику, яка дозволяє берегти життя і зменшувати час перебування людей у кілзоні.

– У Міноборони, в українському війську розуміють, що існують ці проблеми? Щось робиться в цьому напрямку?

– У нас країна, де вже нема нових слів. Слова знають всі.

У нас проблема в тому, що в нас від слів до реалізації, на жаль, в більшості випадків просто нездоланна прірва.

Так от в даний момент можу сказати, що у нас є корпуси армійські і бригади, які стійко тримають позиції з мінімальними силами, з мінімальними підкріпленнями, просто мізерними, тривалий час і не отримують ніякого підкріплення, посилення. А є ділянки фронту, корпуси, бригади, куди вбухують людей тисячами, вбухують засоби, дрони, снаряди і ворога там не можуть зупинити, а втрати там наших військ високі.

Так от, в першу чергу, я б зараз хотів від керівників побачити не усвідомлення, що вони там щось розуміють, не розуміють, на словах всі все розуміють, а конкретні заходи ми маємо побачити в армії, в силах оборони, які унеможливлюють той порядок дій негативний, про який я сказав.

Для цього треба зробити те, про що наголосив міністр оборони Михайло Федоров. Це має бути реалізовано.

Тобто облік втрат по кожній бригаді, по кожному корпусу, облік реальної лінії фронту, а не вигаданої, яку хтось там наніс на карту, а насправді де нема людей наших. І має бути чіткий облік, скільки територій реально контролюється, скільки територій реально втрачається в конкретну одиницю часу.

Як тільки у нас буде чесність і відповідальність за обстановку на фронті і будуть кадрові зміни, так ми зможемо берегти життя своєї піхоти, забирати значно більше ворогів, знищувати і ми зупинимо фронт.

Зеленський готовий зустрітися із Путіним і Трампом у Туреччині

Україна готова до зустрічі лідерів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна в Туреччині за участі турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана і президента США Дональда Трампа, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі міністр додав, що українська сторона передала відповідний сигнал турецьким партнерам. Він також відзначив важливу роль Туреччини у мирних зусиллях, повідомляє пресслужба МЗС.

Сибіга заявив про готовність України до припинення вогню. Він зауважив, що єдиним шляхом пришвидшення мирних зусиль є посилення тиску на Москву, і додав: Путін має усвідомити, що ніколи не досягне своїх цілей на полі бою.

Чи піде Путін на переговори? І що йому скаже Зеленський?

