Росія втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр – Федоров на засіданні «Рамштайну»

Росія на даний час втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр, а на Донеччині – у середньому 428, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров 15 квітня на початку чергового засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»).

«На полі бою ми не лише утримуємо позиції – ми нарощуємо тиск. Втрати Росії досягли рівня, що перевищує темпи її мобілізації. Ми робимо кожен метр української землі надзвичайно дорогим для ворога… Паралельно посилюємо тиск на економіку Росії, зокрема в енергетичному секторі. Порушуємо логістику, збільшуємо витрати і зменшуємо ресурси для фінансування війни», – написав Федоров у телеграмі.

Він додав, що пріоритети України – «незмінні: протиповітряна оборона, масштабування українських дронів і ракет, а також забезпечення далекобійними артилерійськими боєприпасами».

За словами міністра оборони, 15 квітня на засіданні «Рамштайну» будуть представлені нові ініціативи для зміцнення співпраці.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Нинішнє засідання «Рамштайну» відбувається в Берліні під спільним головуванням міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса і міністра оборони Великої Британії Джона Гілі.

Минуле засідання Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») пройшло в Брюсселі 12 лютого. За його підсумками Федоров повідомляв, що партнери України оголосили про плани надання військової допомоги на загальну суму майже 38 мільярдів доларів у 2026 році.