Уряд Німеччини анонсував зустріч Пісторіуса з Федоровим у рамках «Рамштайну» в Берліні

Справа наліво: Михайло Федоров, Борис Пісторіус, Джон Гілі та Марк Рютте, Брюссель, 12 лютого 2026 року
Справа наліво: Михайло Федоров, Борис Пісторіус, Джон Гілі та Марк Рютте, Брюссель, 12 лютого 2026 року

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») відбудеться в Берліні 15 квітня, повідомляє уряд Німеччини.

Зокрема, очікується, що міністр оборони країни Борис Пісторіус прийме генерального секретаря НАТО Марка Рютте та міністра оборони України Михайла Федорова.

Зустріч «Рамштайну» пройде під спільним головуванням Пісторіуса та міністра оборони Великої Британії Джона Гілі.

«Міністр оборони Пісторіус та його колега Джон Гілі особисто привітають міністра оборони України Михайла Федорова та Генерального секретаря НАТО Марка Рютте як додаткових учасників. Представники інших держав, які підтримують Україну, беруть участь у зустрічі в цифровому форматі», – йдеться в анонсі.

Очікується, що після зустрічі Пісторіус, Гілі, Федоров та Рютте проведуть спільну пресконференцію в Міністерстві оборони в Берліні.

Минуле засідання Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») пройшло в Брюсселі 12 лютого. За його підсумками Федоров повідомляв, що партнери України оголосили про плани надання військової допомоги на загальну суму майже 38 мільярдів доларів у 2026 році.

