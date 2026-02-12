«Ми почули анонсів на майже 38 мільярдів доларів» – Федоров за підсумками «Рамштайну»

Партнери України оголосили про плани надання військової допомоги на загальну суму майже 38 мільярдів доларів у 2026 році, повідомив 12 лютого за результатами засідання Контактної групи з оборони України (формат «Рамштайн») очільник українського військового відомства Михайло Федоров.

«Це велика частина цих анонсів, які сьогодні були нові. Вони йдуть якраз на систему протиповітряної оборони, на дрони, на розвиток дронових штурмових підрозділів, на «діп страйк» (удари вглиб території противника – ред.), на дрони-перехоплювачі. Тобто якість і структура допомоги змінюється на очах», – сказав міністр оборони України.

Федоров наголосив, що партнери України в разі підтримки конкретних пропозицій (приміром, артилерії з лазерним наведенням), «отримають досвід безцінний». «Ви зможете трансформувати воєнні доктрини ваших країн», – додав український міністр.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що його країна «надає найбільший за всю історію обсяг нової військової підтримки Україні». «На цьому засіданні я оголосив про новий пакет термінової підтримки у сфері протиповітряної оборони на суму пів мільярда фунтів стерлінгів – це головний пріоритет президента Зеленського», – відзначив британський міністр.

Німеччина допомагає в реалізації проєкту «міського купола», розповів міністр оборони Борис Пісторіус.

«Ідеться про посилення протиповітряної оборони над українськими мегаполісами, що перебувають під загрозою. Протиповітряна оборона є одним із головних напрямів нашої підтримки. Німеччина передала Україні п’ять із 12 своїх систем Patriot – більш як третину. Ми системно постачаємо системи IRIS-T, керовані ракети та боєприпаси різних типів», – сказав Пісторіус.

Також Німеччина допомагає в розвитку «підрозділів для постійного зриву російських атак на передовій за допомогою найсучасніших безпілотних систем», вказав міністр оборони, додавши, що «загалом на підтримку України у 2026 році ми передбачили 11,5 мільярда євро».

На засіданні йшлося про надання ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів Patriot (саме такі дозволяють протидіяти російській балістиці). Борис Пісторіус оголосив, що «спонтанно запропонував, що Німеччина передасть Україні ще п’ять ракет-перехоплювачів PAC-3, якщо інші країни-партнери нададуть загалом 30 (таких) ракет».

У Брюсселі 12 лютого проходило засідання Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн»). Президент України Володимир Зеленський, розповідаючи у вечірньому відеозверненні про черговий комбінований російський удар по українській енергетиці, сказав, що завдання міністра оборони на «Рамштайні» – «прискорення з пакетами для нашої ППО».