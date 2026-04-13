Бельгія та Іспанія виділяють по 1 млрд євро на оборонну підтримку України – Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров
Міністр оборони України Михайло Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров після розмов із бельгійським та іспанським колегами ввечері 13 квітня повідомив, що Бельгія цього року виділяє 1 мільярд євро оборонної допомоги Україні та підтвердила намір передати додаткові винищувачі F-16, а Іспанія також надає 1 мільярд євро на підтримку України.

«Провів розмови з міністрами оборони Бельгії Тео Франкеном та Іспанії Маргаритою Роблес. Синхронізували ключові напрями співпраці – посилення протиповітряної оборони, розвиток дронових спроможностей та «чеської ініціативи» для забезпечення фронту артилерією далекобійного ураження», – йдеться в повідомленні українського міністра.

За його словами, Бельгія також підтвердила намір передати додаткові винищувачі F-16 і забезпечити постачання запчастин для наявних літаків.

У розмові з іспанською стороною йшлося про розвиток оборонної співпраці, зокрема в межах європейського механізму SAFE. Україна запропонувала можливість тестування іспанських безпілотників у бойових умовах.

«Ми готові запропонувати перелік виробників, які можуть налагодити співпрацю з іспанськими компаніями. Зі свого боку, Україна також запропонувала можливість тестувати іспанські безпілотники в бойових умовах», – наголосив Федоров.

У березні міністр оборони інформував, що Україна отримає від Франції додаткові винищувачі Mirage 2000-5. У відомстві тоді не уточнювали, коли Україна може отримати ці додаткові літаки, але нагадували, що питання передачі Mirage 2000 обговорювали під час зустрічі в лютому міністр оборони України Михайло Федоров та міністерка збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен.

