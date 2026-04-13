Бельгія та Іспанія виділяють по 1 млрд євро на оборонну підтримку України – Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров після розмов із бельгійським та іспанським колегами ввечері 13 квітня повідомив, що Бельгія цього року виділяє 1 мільярд євро оборонної допомоги Україні та підтвердила намір передати додаткові винищувачі F-16, а Іспанія також надає 1 мільярд євро на підтримку України.

«Провів розмови з міністрами оборони Бельгії Тео Франкеном та Іспанії Маргаритою Роблес. Синхронізували ключові напрями співпраці – посилення протиповітряної оборони, розвиток дронових спроможностей та «чеської ініціативи» для забезпечення фронту артилерією далекобійного ураження», – йдеться в повідомленні українського міністра.

За його словами, Бельгія також підтвердила намір передати додаткові винищувачі F-16 і забезпечити постачання запчастин для наявних літаків.

У розмові з іспанською стороною йшлося про розвиток оборонної співпраці, зокрема в межах європейського механізму SAFE. Україна запропонувала можливість тестування іспанських безпілотників у бойових умовах.

«Ми готові запропонувати перелік виробників, які можуть налагодити співпрацю з іспанськими компаніями. Зі свого боку, Україна також запропонувала можливість тестувати іспанські безпілотники в бойових умовах», – наголосив Федоров.

У березні міністр оборони інформував, що Україна отримає від Франції додаткові винищувачі Mirage 2000-5. У відомстві тоді не уточнювали, коли Україна може отримати ці додаткові літаки, але нагадували, що питання передачі Mirage 2000 обговорювали під час зустрічі в лютому міністр оборони України Михайло Федоров та міністерка збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен.