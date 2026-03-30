Федоров: перша приватна група ППО вже збила перші кілька російських дронів на Харківщині

Приватні групи протиповітряної оборони вже працюють, повідомив міністр оборони Михайло Федоров 30 березня.

Він навів перші результати експериментального урядового проєкту із залучення приватного сектору до системи протиповітряної оборони:

«Одна з компаній-учасників проєкту вже підготувала власну групу ППО. Станом на сьогодні вже збито кілька ворожих безпілотників у Харківській області, зокрема Shahed та Zala»,

Також триває формування нових груп ППО ще на 13 підприємствах, які отримали в Міністерстві оборони статус уповноваженого суб’єкта господарювання, додав міністр. Вони перебувають на різних етапах підготовки: деякі вже виконують бойові завдання, інші проходять навчання, решта завершує підготовку.





«Приватна ППО інтегрована в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ і вже працює в ній — захищає об’єкти та бере участь у перехопленні Shahed. Це системне рішення, яке дає змогу швидко масштабувати спроможності ППО без додаткового навантаження на фронтові підрозділи. Ми створили модель, де держава, військові та бізнес працюють як єдина система», – прокоментував Федоров.

За словами міністра, в Україні починає працювати ринок ППО, який дозволить бізнесу розвивати приватні групи для захисту власної інфраструктури. При цьому приватні групи отримують озброєння та діють під координацією Повітряних сил.

Федоров назвав метою створення багаторівневої системи ППО, яка забезпечить максимальне покриття та ефективне перехоплення повітряних цілей.

Читайте також: «Лише коли скидає боєприпас, чуєш шелест»: як працює український дрон-бомбардувальник Backfire

3 березня Кабмін ухвалив зміни в постанові про експериментальне посилення ППО через залучення добровольців. У Міноборони пояснили зміни наміром вдосконалити механізми залучення добровольців і усунути бюрократичні перепони.

У червні 2025 року Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства оборони із залучення членів воєнізованих формувань та добровольчих формувань територіальних громад Сил територіальної оборони для відбиття російських повітряних атак.

Експериментальний проєкт розробило Міноборони спільно з Міністерством цифрової трансформації на виконання рішення Ставки верховного головнокомандувача.



