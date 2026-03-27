Британія виділяє близько 115 мільйонів євро на підтримку ППО України

Велика Британія «терміново» виділить додаткові 100 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 115 мільйонів євро) на підтримку протиповітряної оборони України, повідомляє британський уряд 27 березня.

«Фінансування буде швидко спрямоване на зміцнення протиповітряної оборони України, забезпечення кращого захисту передових сил та ключової національної інфраструктури від повітряних бомбардувань», – заявляє пресслужба.

Відтак, за оцінками Лондона, протягом останніх двох місяців Велика Британія виділила 600 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку української ППО, що «підтверджує рішучість уряду рятувати життя та зміцнювати стійкість України».

Прем’єр-міністр країни Кір Стармер вказав на те, що Росія продовжує атаки на Україну, відтак його послання полягає в тому, що підтримка Британії не ослабне.





«Безглузде повномасштабне вторгнення Путіна завдало шкоди домогосподарствам по всій Великій Британії, збільшивши вартість життя та підриваючи європейську безпеку. Щоб цього ніколи не повторилося і щоб захистити людей вдома від реальної загрози, яку становить Росія, я рішуче налаштований зробити все можливе для підтримки суверенної та вільної України для майбутніх поколінь», – додав він.

Стармер висловив сподівання, що пакет допомоги ППО дозволить захистити мільйони українських цивільних від «варварських ударів Росії по містах та будинках, поки їхні збройні сили мужньо захищають свою країну та наші цінності на передовій».

За словами міністра оборони країни Джона Гілі, пакет допомоги дозволить захистити, зокрема, об’єкти критичної інфраструктури:

«Вісь агресії між Росією та Іраном робить дедалі важливішим те, щоб ми спиралися на український досвід та інновації, підтримувані британською промисловістю, та забезпечували, щоб українські бійці отримували від цього вигоду, продовжуючи відбивати незаконне вторгнення Путіна».

Уряд додає, що нове фінансування базується на попередньому пакеті допомоги на 500 мільйонів фунтів стерлінгів, про надання яких Лондон заявив під час засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі в лютому. Крім того, Британія зобов’язалася надати додаткові 1 200 ракет ППО та 200 тисяч артилерійських боєприпасів через консорціум ППО.

«Навіть у час, коли картина глобальної безпеки стає дедалі складнішою, Велика Британія чітко заявляє: протидія російській агресії залишається важливою для європейської та глобальної безпеки», – додає британський уряд.

4 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці.

9 березня Зеленський розповів, що Україна після початку операції США й Ізраїлю проти Ірану отримала 11 запитів на постачання безпілотників, здатних відбивати атаки дронів. Президент України пропонував країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: натомість хоче отримати ракети для систем ППО.



