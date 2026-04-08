Контракт 18–25: у Міноборони гарантують відстрочку після року служби

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив про остаточне узгодження гарантованої річної відстрочки для військовослужбовців, які відслужать рік за контрактом 18–25.

«Команда Міноборони разом із комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки (Верховної Ради) доопрацювала відповідну постанову – норма повністю реалізована. Військові віком 18–25 років, які уклали річний контракт із Силами оборони та звільнилися після його завершення, отримують гарантовану відстрочку від призову. Кабінет Міністрів затвердив механізм її оформлення. Тепер це повноцінний інструмент, який працює на практиці», – написав очільник військового відомства.

За словами Федорова, упродовж 12 місяців після звільнення призов можливий лише за згодою військового.

У лютому 2025 року Міноборони повідомило про запуск проєкту «Контракт 18-24», який передбачає укладання добровольцями у віці 18-24 роки річного контракту на 1 млн гривень. Законодавство України передбачає мобілізацію військовозобов’язаних віком від 25 до 60 років.

Мобілізація громадян України віком до 25 років можлива лише за згодою самого військовозобов’язаного.