Рада cхвалила закон про відстрочку для звільнених контрактників 18–25 років

Верховна Рада cхвалила закон про відстрочку від призову для звільнених контрактників віком 18–25 років.

«За» законопроєкт №13574 проголосували 243 депутати, 13 – «утримались» та 47 – «не голосували».

Закон доповнює ст. 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» новою частиною, яка передбачає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців військовозобов’язані та резервісти, які під час дії воєнного стану були прийняті на військову службу за контрактом строком на один рік з числа громадян віком від 18 до 25 років та звільнені з військової служби.



Міністр оборони Михайло Федоров подякував депутатам за підтримку важливого рішення.

«Це про справедливі правила гри для молодих людей, які свідомо обирають захищати країну, довіру до держави та сучасний підхід до формування професійної армії», – написав він у телеграмі.

У лютому 2025 року Міноборони повідомило про запуск проєкту «Контракт 18-24», який передбачає укладання добровольцями у віці 18-24 роки річного контракту на 1 млн гривень. Законодавство України передбачає мобілізацію військовозобов’язаних віком від 25 до 60 років.