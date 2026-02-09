Влада намагається уникнути конфлікту з військовими: чи вдається?

Мобілізація: влада обіцяла запровадити нові контракти для ЗСУ, деталі повідомляли у Міністерстві оборони раніше.

Коли їх очікувати і якими вони будуть?

Як вирішуватимуть проблему СЗЧ?

Які перспективи для встановлення чітких термінів служби?

Верховна Рада зможе дати старт контрактній армії?

Які перспективи мобілізації?

Які рішення запропонують президент України Володимир Зеленський , очільник Офісу президента Кирило Буданов та міністр оборони України Михайло Федоров ?

, очільник Офісу президента та міністр оборони України ? Цього тижня депутати також можуть проголосувати за обіцяну відстрочку за контрактом 18-24: чи вдасться?

Чи є в України кошти на всі ці ініціативи?

І якою врешті має бути зарплата військовослужбовців ЗСУ?

І де брати гроші?

Ніна Южаніна, народна депутатка України від фракції «Європейська солідарність» розповіла в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») про плани, якими міністр оборони Михайло Федоров ділився на зустрічі із фракцією. За її словами, перед підвищенням заробітної плати необхідно провести «аудит чисельності військових задіяних на певних напрямках, під певними завданнями». Про що мова?

«Тилових військових дуже багато», – каже Южаніна. За її словами, Федоров також повідомив кількість тих, хто отримує доплати та зарплати понад 100 тисяч, і кількість таких військових – невелика.

«Він зараз буде думати над тим, як вирівняти систему для того, щоб військових, які виконують основну роботу було більше», – ділиться обіцянкою міністра оборони Федорова Ніна Южаніна.

Верховна Рада України зможе розглянути законопроєкт щодо нових контрактів у Силах оборони України орієнтовно наприкінці січня або на початку лютого, говорила в етері Радіо Свобода народна депутатка від «Європейської солідарності», членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз. Але досі не розглядала.

Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради проєкт закону, що впроваджує нові контракти для військових, де, серед іншого, встановлені «гарантовані чіткі терміни служби та підвищення виплат». За словами тодішнього міністра оборони Дениса Шмигаля, контракт пропонується для солдатів, сержантів і офіцерів всіх Сил безпеки та оборони: ЗСУ, нацгвардії, прикордонників.

Термін контрактів – від одного до п’яти років. Відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2-5 років. Нові контракти, за словами Шмигаля, зможуть укласти ті громадяни, які перебувають в запасі, а також резервісти і мобілізовані військовослужбовці. Військовослужбовці, які вже служать за контрактом, матимуть змогу переукласти його на нових умовах.

У Міністерстві оборони в листопаді минулого року повідомили, що за дорученням президента розпочали підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців і відповідні зміни до законодавства.

У лютому Міноборони повідомило про запуск проєкту «Контракт 18-24», який передбачає укладання добровольцями віком 18-24 роки річного контракту на 1 мільйон гривень. Законодавство України передбачає мобілізацію військовозобов'язаних віком від 25 до 60 років.

У жовтні член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський повідомив, що щомісяця на військову службу прибувають близько 30 тисяч громадян України: як за мобілізацією, так і через систему рекрутингу.



