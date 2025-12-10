У комітеті з нацбезпеки розповіли, коли Верховна Рада розгляне законопроєкт про нові контракти для військових

Верховна Рада зможе розглянути законопроєкт щодо нових контрактів у Силах оборони України орієнтовно наприкінці січня або на початку лютого. Про це 10 грудн в ефірі Раді Свобода повідомила народна депутатка від «Європейської солідарності», членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз.

За її словами, раніше це зробити неможливо через процедурні вимоги парламенту. Після реєстрації законопроєкту має минути два тижні, протягом яких народні депутати можуть подавати альтернативні ініціативи. Також потрібний висновок Головного науково-експертного управління, без якого комітет не може перейти до підготовки законопроєкту до першого читання, пояснила депутатка.

«Раніше це просто неможливо зробити за процедурою. Я сподіваюся, що навіть попри значну кількість правок, які будуть подані до другого читання, а я майже впевнена, що їх буде багато, комітет продемонструє готовність оперативно пройти всі етапи та підготувати документ, щоб не відкладати й не затягувати процес. Це дасть змогу законодавчим змінам набрати чинності та зрушити з мертвої точки питання довготривалих відпусток, на які можуть розраховувати наші захисники, що перебувають у лавах від початку повномасштабного вторгнення... Сьогодні на засіданні комітету нацбезпеки міністр закликав депутатів не відкладати цей законопроєкт надовго, щоб уже з лютого він почав свою позитивну дію, якої так довго чекає велика кількість наших захисників і захисниць», – зазначила Фріз.

Найбільше занепокоєння наразі стосується фінансової частини ініціативи, зокрема, розміру виплат для військовослужбовців, які укладатимуть нові контракти, каже депутатка. За її словами, Міністерство фінансів зараз проводить розрахунки потреб і можливих видатків. Вона також очікує, що охочих укласти контракт за новими правилами буде багато.

Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради проєкт закону, що впроваджує нові контракти для військових, зокрема передбачає «гарантовані чіткі терміни служби й підвищення виплат». Нові контракти, серед іншого, передбачають гарантовані чіткі терміни служби та підвищення виплат, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, контракт пропонується для солдатів, сержантів і офіцерів всіх Сил безпеки та оборони: ЗСУ, нацгвардії, прикордонників.

Термін контрактів – від одного до п’яти років. Відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2-5 років. Нові контракти, за словами Шмигаля, зможуть укласти ті громадяни, які перебувають в запасі, а також резервісти і мобілізовані військовослужбовці. Військовослужбовці, які вже служать за контрактом, матимуть змогу переукласти його на нових умовах.

У Міністерстві оборони в листопаді повідомили, що за дорученням президента розпочали підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців і відповідні зміни до законодавства.

У лютому Міноборони повідомило про запуск проєкту «Контракт 18-24», який передбачає укладання добровольцями віком 18-24 роки річного контракту на 1 мільйон гривень. Законодавство України передбачає мобілізацію військовозобов'язаних віком від 25 до 60 років.

У жовтні член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Федір Веніславський повідомив, що щомісяця на військову службу прибувають близько 30 тисяч громадян України: як за мобілізацією, так і через систему рекрутингу.