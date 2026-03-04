Міноборони: Україна очікує додаткові винищувачі Mirage 2000

Україна отримає від Франції додаткові винищувачі Mirage 2000-5 – йдеться у повідомленні Міноборони.

У відомстві не уточнюють, коли Україна може отримати ці додаткові літаки, але нагадують, що питання передачі Mirage 200 обговорювали під час зустрічі у лютому міністр оборони України Михайло Федоров та міністерка збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен.



Mirage 2000 – багатоцільові винищувачі, які мають потужні радари і озброєння, зокрема високоточні ракети Magic-2. Це дозволяє ефективно виявляти і знешкоджувати малопомітні крилаті ракети та ударні дрони Shahed, «Герань» і «Гербера». Також вони можуть знешкоджувати російські розвідники оперативно-тактичного рівня.

Перші літаки Mirage 2000 Франція передала Україні на початку 2025 року. Українські пілоти пройшли кількамісячну підготовку у Франції.

Також Україна має придбати до 100 винищувачів Rafale – французьких літаків останнього покоління з повним комплектом озброєнь.