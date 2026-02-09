Федоров: Україна та Франція підписали лист щодо спільного виробництва зброї

Міністр оборони Михайло Федоров зустрівся з французькою колегою Катрін Вотрен під час її візиту до України – про це він повідомив у своїх соцмережах 9 лютого.
За словами Федорова, сторони домовилися про посилення співпраці зі спільного виробництва озброєння.
«Підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території України і Франції. Це відкриває шлях до масштабних спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу. Переходимо від постачань до спільного виробництва й довгострокових рішень, які системно посилюють нашу оборону», – заявив міністр.
Федоров уточнив ключові напрямки співпраці:
- французька сторона повідомила про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000, «обговорили прискорення постачання літаків і продовження роботи над рекордними обсягами керованих авіаційних бомб AASM Hammer»
- Україна зацікавлена в подальшому постачанні систем SAMP/T, Mistral та Crotale та боєприпасів до них, обговорювалася пропозиція працювати над удосконаленням SAMP/T для ефективнішої протидії балістичним загрозам. Також триває співпраця щодо постачання та пришвидшення виробництва ракет Aster
- окремо обговорювали надання далекобійних засобів ураження, зокрема, ракет SCALP
- сфокусувалися на спільних проєктах між урядами та оборонними компаніями України і Франції: тестування безпекових рішень та розробка інноваційних систем радіоелектронної боротьби
«Також узгодили ключові пріоритети оборонної співпраці та обговорили фінансування спільних проєктів, зокрема за рахунок кредиту Європейського Союзу й програми SAFE», – додав міністр.
Раніше він повідомив, що французька делегація відвідала бойові позиції зенітних ракетних військ на фоні чергових російських масованих атак і «на власні очі побачила, з чим Україна стикається щодня».
Читайте також: Українська армія чисельністю в мільйон має бути основою європейських об’єднаних сил – Зеленський
«Попри санкційний тиск, росія продовжує виготовляти ракети та БпЛА. Саме тому спільне виробництво й кооперація з партнерами – критично важливі для зміцнення обороноздатності України та всієї Європи. Показав пані Вотрен цілодобове чергування наших військових і французьку техніку SAMP/T, Mirage 2000 та Mistral на бойових позиціях», – повідомив він.
Вотрен напередодні повідомила, що приїхала до Києва на запрошення Федорова і також мала зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
Форум