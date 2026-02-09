Федоров: Україна та Франція підписали лист щодо спільного виробництва зброї

Міністр оборони Михайло Федоров зустрівся з французькою колегою Катрін Вотрен під час її візиту до України – про це він повідомив у своїх соцмережах 9 лютого.

За словами Федорова, сторони домовилися про посилення співпраці зі спільного виробництва озброєння.

«Підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння на території України і Франції. Це відкриває шлях до масштабних спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу. Переходимо від постачань до спільного виробництва й довгострокових рішень, які системно посилюють нашу оборону», – заявив міністр.

Федоров уточнив ключові напрямки співпраці:

французька сторона повідомила про підготовку до передачі Україні літаків Mirage 2000, «обговорили прискорення постачання літаків і продовження роботи над рекордними обсягами керованих авіаційних бомб AASM Hammer»

Україна зацікавлена в подальшому постачанні систем SAMP/T, Mistral та Crotale та боєприпасів до них, обговорювалася пропозиція працювати над удосконаленням SAMP/T для ефективнішої протидії балістичним загрозам. Також триває співпраця щодо постачання та пришвидшення виробництва ракет Aster

окремо обговорювали надання далекобійних засобів ураження, зокрема, ракет SCALP

сфокусувалися на спільних проєктах між урядами та оборонними компаніями України і Франції: тестування безпекових рішень та розробка інноваційних систем радіоелектронної боротьби

«Також узгодили ключові пріоритети оборонної співпраці та обговорили фінансування спільних проєктів, зокрема за рахунок кредиту Європейського Союзу й програми SAFE», – додав міністр.

Раніше він повідомив, що французька делегація відвідала бойові позиції зенітних ракетних військ на фоні чергових російських масованих атак і «на власні очі побачила, з чим Україна стикається щодня».

Читайте також: Українська армія чисельністю в мільйон має бути основою європейських об’єднаних сил – Зеленський

«Попри санкційний тиск, росія продовжує виготовляти ракети та БпЛА. Саме тому спільне виробництво й кооперація з партнерами – критично важливі для зміцнення обороноздатності України та всієї Європи. Показав пані Вотрен цілодобове чергування наших військових і французьку техніку SAMP/T, Mirage 2000 та Mistral на бойових позиціях», – повідомив він.

Вотрен напередодні повідомила, що приїхала до Києва на запрошення Федорова і також мала зустріч із президентом Володимиром Зеленським.