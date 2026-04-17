Зеленський: у Білорусі біля кордону з Україною будують дороги й облаштовують артилерійські позиції

Росія вкотре намагатиметься втягнути у свою війну Білорусь, заявив президент України Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки.

Після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського президент повідомив 17 квітня, що фіксується намагання російського контингенту провести перегрупування сил: «Найвірогідніше з метою компенсувати дефіцит особового складу. У звʼязку із цим стає більш очевидним, для чого на території Білорусі підвищили активність збройних сил».

«За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій. Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь», – написав Зеленський у телеграмі.

За словами президента, він доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю і незалежність. «Характер і наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок», – додав Зеленський.

Олександр Лукашенко на нараді за участю понад 300 військовослужбовців 1 квітня заявив, що Білорусь готується до війни. «Мирного часу бути не може. Ми готуємося до війни. У цій аудиторії, і не тільки в цій, люди повинні розуміти, що ми категорично проти війни. Особливо наші офіцери, наші солдати, збройні сили. Бо ми знаємо, що таке війна», – сказав Лукашенко.

Режим Лукашенка безперервно проводить навчання, навчання і збори на тлі загострення відносин із Заходом і повномасштабної війни Росії проти України, в якій офіційний Мінськ підтримує Кремль. У лютому 2022 року вторгнення в Україну відбулося в тому числі з білоруської території.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.