ISW: зняття санкцій США з Білорусі прямо сприятиме воєнним діям РФ

Рішення США скасувати санкції проти Білорусі, ймовірно, безпосередньо сприятиме економіці Росії, а отже, і її воєнним діям в Україні, заявив у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«ISW давно вважає, що Росія де-факто анексувала Білорусь і що держави мають об’єднану оборонно-промислову базу. Таким чином, зняття санкцій США проти Білорусі безпосередньо сприяє воєнним зусиллям Росії», – йдеться в повідомленні.

Напередодні спеціальний посланець США Джон Коул за результатами переговорів з Олександром Лукашенком повідомив, що Сполучені Штати знімають санкції з двох білоруських банків і Міністерства фінансів Білорусі, а також скасовують санкції, які залишалися, проти калійних компаній «Білоруськалій», «Білоруської калійної компанії» й «Агророзквіт».

Рішення щодо санкцій оголосили після того, як в Білорусі за підсумками зустрічі Лукашенка і Коула повідомили про звільнення 250 політв’язнів. Відомо, що 15 із них вивезли з країни, 235 залишаться в Білорусі.

Білоруська правозахисна група «Вясна» перед тим заявила, що в країні є понад 1100 політичних в’язнів.

Коул заявив агентству Reuters, що очікує звільнення всіх політичних в’язнів у Білорусі до кінця цього року. Якщо це станеться, за його словами, США знімуть усі санкції, накладені на Білорусь за придушення протестів у 2020 році.