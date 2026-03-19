США скасовують санкції з двох банків та міністерства фінансів Білорусі

США скасовують санкції з двох білоруських банків та міністерства фінансів. Крім того, питання калію остаточно вирішено, повідомив 19 березня спеціальний посланець США Джон Коул за результатами переговорів з Олександром Лукашенком, передає кореспондент офіційної інформагенції «БелТА».

«США скасовують санкції з «Белінвестбанку», «Банку розвитку» та міністерства фінансів», – сказав Джон Коул.

Під час попереднього раунду переговорів у грудні 2025 року також заявлялося про скасування санкцій проти білоруського калію. Тепер, очевидно, це питання остаточно вирішено.

«Сполучені Штати також вирішили виключити дві білоруські компанії з усіх санкційних списків – Білоруську калійну компанію та «Білоруськалій», – сказав спеціальний посланець президента США.

Журналісти уточнили, скільки часу знадобиться для офіційного оформлення нещодавно оголошених рішень про скасування обмежень на практиці – чи буде це зроблено негайно, чи знадобиться певний проміжок часу.

«Запевняю вас, що цього разу все буде набагато швидше», – наголосив Джон Коул. –Ми навчилися робити це швидше. Перед візитом до Мінська ми провели широкі переговори з міністерством фінансів та іншими американськими структурами, що беруть участь у впровадженні санкцій».

Після зустрічі Олександра Лукашенка зі спеціальним посланцем США з питань Білорусі Джоном Коулом звільнені 250 політв’язнів, повідомила 19 березня білоруська служба Радіо Свобода. Державні ЗМІ Білорусі назвали це звільненням, заснованим на принципі гуманізму, який продемонстрував Лукашенко. Відомо, що 15 з них вивезли з країни, 235 залишаться в Білорусі.