Лукашенко звільнив 250 політв’язнів після зустрічі зі спецпосланцем США

Після зустрічі Олександра Лукашенка зі спеціальним посланцем США з питань Білорусі Джоном Коулом звільнені 250 політв’язнів, повідомила 19 березня білоруська служба Радіо Свобода. Державні ЗМІ Білорусі назвали це звільненням, заснованим на принципі гуманізму, який продемонстрував Лукашенко.

Відомо, що 15 з них вивезли з країни, 235 залишаться в Білорусі.

Серед звільнених є відомі люди. Серед них –

Катерина Бахвалова (Андрєєва) - журналістка телеканалу «Белсат» У 2021 році Катерина отримала два роки за ґратами за трансляцію з Площі Змін у Мінську. Під час ув’язнення її звинуватили в державній зраді та засудили ще до 8 років і 3 місяців;

Анастасія Лойко – правозахисниця, член Правозахисного центру «Вясна», засуджена до 7 років за нібито «розпалювання ворожнечі чи розбрату»;

Едуард Пальчис – відомий політичний блогер, автор Telegram-каналу Пальчис, громадський діяч. Був організатором мітингів та концертів «БНР-100», «БНР-101». Його засудили до 13 років позбавлення волі за чотирма статтями Кримінального кодексу.

Це не перше звільнення білоруських політв'язнів за участю американської дипломатії.

13 грудня 2025 року стало відомо про звільнення 123 політв’язнів, серед яких лауреат Нобелівської премії Алесь Беляцький, колишній кандидат у президенти Віктор Бабарико та керівниця його штабу Марія Колесникова та інші.

11 вересня 2025 року, після попередньої зустрічі Лукашенка з представниками США, було звільнено 51 політв'язня.

У результаті зустрічі 21 червня посланця президента США Кіта Келлога з Олександром Лукашенком було звільнено 14 політв’язнів. Тоді був звільнений блогер Сергій Тихановський, колишній журналіст Радіо Свобода Ігор Карней та інші полтв’язні.