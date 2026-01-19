Марія Колесникова закликала ЄС вести діалог із Лукашенком

Звільнена нещодавно разом з іншими політв’язнями у Білорусі Марія Колесникова виступила за те, щоб лідери Європейського Союзу вступили у діалог із білоруським авторитарним керівником Олександром Лукашенком. Про це повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.

В інтерв’ю Financial Times Колесникова, колишня голова штабу опозиціонера Віктора Бабарика й одна з лідерок протестів 2020 року, зазначила, що ізоляція від Європи зближує Лукашенка з Росією.

«Це робить Білорусь менш безпечною і менш передбачуваною для Європи», – сказала вона.

Колесникова була засуджена до 11 років позбавлення волі й утримувалася за ґратами майже без зв’язку із зовнішнім світом. Її у складі групи політв’язнів звільнили у грудні минулого року, після більш ніж чотирьох років у в’язниці. Це сталося внаслідок контактів із представниками адміністрації Дональда Трампа. США серйозно послабили санкції щодо Мінська.

Після звільнення Колесникової її критикували за висловлену на пресконференції в Україні подяку Лукашенкові за те, що той відпустив політв’язнів.

«Я не розумію, чому Європа не розпочала переговори з Лукашенком раніше від Сполучених Штатів. Очевидно, що, наприклад, у Німеччини набагато більше зв’язків з Білоруссю», – сказала Колесникова в інтерв'ю FT, зазначивши, що вважає Лукашенка «прагматичною людиною».

«Якщо він готовий до гуманітарних кроків у відповідь на пом’якшення санкцій, включаючи звільнення ув’язнених і дозвіл незалежним ЗМІ й неурядовим організаціям працювати в Білорусі, це слід обговорити», – додала вона.

Влада країн ЄС, на відміну від нинішньої адміністрації США, не вважає Лукашенка легітимним президентом. Відносини із владою Білорусі де-факто існують, але активного політичного діалогу не ведеться. При цьому представники Трампа вже кілька разів були у Мінську.