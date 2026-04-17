Американські чипи 2025 року у російських дронах: у Конгресі США закликають посилити контроль за санкціями

ВАШИНГТОН – один із високопоставлених республіканців у Конгресі США висловив занепокоєння, що в російському озброєнні і надалі знаходять компоненти американського походження. Україна заявляє, що в уламках нещодавно застосованих російських дронів є західна мікроелектроніка, виготовлена навіть у 2025 році.

Конгресмен-республіканець від Південної Кароліни Джо Вілсон в інтерв’ю Радіо Свобода 16 квітня заявив, що повідомлення про американські технології в російських та іранських дронах «потребують реагування». Викликає сумнів ефективність експортного контролю, який мав би обмежити доступ Москви до чутливих компонентів.

За словами Вілсона, попри запроваджені санкції після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, дрони типу «Shahed», якими російська арамія щодня атакує українські міста, і далі містять західну мікроелектроніку. Це, на його думку, свідчить про складність контролю за обмеженнями в умовах розгалужених і фрагментованих глобальних ланцюгів постачання.

Питання набуло ще більшої гостроти після масштабної нічної атаки Росії дронами і ракетами. За даними української влади, загинули щонайменше 17 людей, понад 100 – поранені. Коментуючи ці удари, президент США Дональд Трамп сказав Радіо Свобода: «Я вважаю, що це жахливо».

Візит прем'єр-міністерки України до Вашингтона

У Вашингтоні 16 квітня законодавці від обох партій зустрілися з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко – наступного дня після того, як сенатори назвали російський удар одним із найсмертоносніших цього року.

У зустрічі взяли участь, зокрема, член комітету Сенату з міжнародних відносин Джин Шахін (Нью-Гемпшир), віцеспікер сенатської більшості Дік Дурбін (Іллінойс), співголова сенатського кокусу з питань України Роджер Вікер (Міссісіпі), а також республіканець Ліндсі Грем (Південна Кароліна) і сенатори-демократи Майкл Беннет (Колорадо), Рубен Гальєго (Аризона), Річард Блументаль (Коннектикут), Емі Клобушар (Міннесота), Джекі Розен (Невада) і Шелдон Вайтгаус (Род-Айленд).

Джин Шахін заявила, що час проведення зустрічі підкреслює «нагальність цього моменту для українців» і що Вашингтон має посилити тиск на Москву.

Дік Дурбін сказав, що остання атака Росії показала: «жорстокість Володимира Путіна не має меж», а Вікер наголосив: США мають і надалі твердо підтримувати Україну – як військовою допомогою, так і розширенням санкцій.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив Радіо Свобода у Вашингтоні, що українські військові знаходять у дронах «Shahed» мікроелектроніку, виготовлену навіть у 2025 році. Серед неї – компоненти, пов’язані з великими американськими виробниками чипів, зокрема «Advanced Micro Devices» і «Texas Instruments».

За його словами, Україна неодноразово фіксувала наявність західних компонентів у дронах іранської розробки, які використовує Росія. Проблема, каже він, полягає не лише у формальних обмеженнях експорту, а й у непрямих каналах постачання, які складно повністю перекрити.

«Ключове питання – доступність, а не лише прибутки», – сказав Власюк і додав, що навіть невеликих обсягів спеціалізованих чипів достатньо для підтримки масштабного виробництва дронів.

Він зазначив, що частина компонентів може бути підробленою, однак багато з них виглядають справжніми. Це свідчить про те, що постачання триває через посередницькі ринки та мережі реекспорту.

За його словами, спільні розслідування з партнерами зі США та Європи тривають, однак контроль залишається складним, оскільки мережі закупівель швидко адаптуються і їх важко зруйнувати.

Проблеми глибоко в ланцюгах постачання

Росіяни дуже винахідливо проникають на ринки

Аналітики вважають: те, що західні компоненти й надалі знаходять у російських озброєннях, свідчить радше про слабкий контроль за виконанням санкцій, ніж про нестачу самих обмежень.

Директор з інновацій і відкритих аналітичних методів в Інституті вивчення війни Джордж Баррос заявив Радіо Свобода 16 квітня, що Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) має жорсткіше діяти проти посередників і фіктивних компаній, які допомагають обходити санкції.

«Росіяни дуже винахідливо проникають на ринки, – сказав Баррос. – Поки OFAC не почне запроваджувати серйозні санкції проти компаній, які підтримують ці схеми, американські товари й надалі потраплятимуть до міжнародних покупців, готових переправляти їх до Росії».

За його словами, контроль має охоплювати весь ланцюг обходу санкцій, включно з транзитними хабами та третіми країнами, які зберігають торговельні зв’язки з Росією.

Джордж Баррос застеріг, що без постійного тиску на посередників компоненти західного походження і надалі потраплятимуть до російського оборонного виробництва, попри формальні експортні обмеження.

Коли ми бачимо, що в цих системах фігурують американські компанії, на це потрібно реагувати

Конгресмен-республіканець від Південної Кароліни Джо Вілсон заявив, що ця ситуація відображає ширші труднощі у протидії російській війні та її залежності від зовнішніх ланцюгів постачання.

«Щодо України, американці чітко підтримують її суверенітет і свободу. Потрібно зробити все, щоб зупинити дії Володимира Путіна – він атакує цивільні цілі й використовує велику кількість дронів і ракет, – сказав він в інтерв’ю Радіо Свобода. – «Коли ми бачимо, що в цих системах фігурують американські компанії, на це потрібно реагувати. І будь-яку інформацію, яку ми отримуємо, слід використовувати для дій».

Він додав, що розглядає війну Росії як частину ширшої геополітичної стратегії Кремля – відновити вплив у колишніх радянських країнах і підірвати демократичні уряди в регіоні.

Для Києва висновок очевидний: перекриття доступу до ключових компонентів суттєво обмежило б здатність Росії виробляти дрони Shahed та інші ударні системи.

У Вашингтоні ж дедалі частіше визнають, що проблема не лише в самих санкціях, а в їхньому виконанні – у складних глобальних ланцюгах постачання та мережах реекспорту. Деякі посадовці називають це «проблемою останньої милі» у санкційній політиці.