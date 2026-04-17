Армія РФ запускає дрони з Мирнограда, а операторів тримає на відстані – 7-й корпус ДШВ

Російські війська на Покровському фронті відправляють технічний персонал із дронами ближче до фронту, тоді як оператори здійснюють керування на відстані. Про таку тактику розповів в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) керівник комунікацій 7-го корпусу ДШВ Володимир Полевий.

За його словами, таким чином зліт дронів часто здійснюють прямо з міської забудови Мирнограда і Покровська, використовуючи висоти. Так агресор збільшує для себе дальність ураження, а своїх операторів виводить з-під удару.

«Загориться зелена лампочка – усе, дрон готовий до використання. При цьому пілот перебуває на безпечній відстані десь у Донецьку, наприклад», – зазначає Полевий.

Отже, від точок зльоту РФ до позицій ЗСУ може бути відстань лише один – два кілометри, тоді як українські точки зльоту розташовані набагато далі.

«Дрон долає один кілометр приблизно за одну хвилину. Час підльоту і реагування у росіян – це півтори хвилини на певну дію, тоді як ми реагуємо протягом 15 хвилин, це банальна математика. І це дає, безумовно, величезні переваги росіянам», – зазначив спікер корпусу.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту.

1 квітня Сирський заявив, що Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності активного фронту.

За даними ISW на 6 квітня, українські контратаки на Гуляйпільському й Олександрівському напрямках підривали зусилля Росії на Покровському напрямку і весняно-літній наступ Росії.