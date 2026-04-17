Росія перекидає додаткові сили в Мирноград: ЗСУ доведеться відійти?

Російська армія накопичує піхоту та техніку на півдні практично окупованого Мирнограда Донецької області, повідомив 15 квітня проєкт DeepState.

За даними аналітиків, українські пілоти вже не можуть діставати туди дронами, через що російські солдати мають змогу затягувати на південні околиці міста навіть ствольну артилерію.

«Накопичені ресурси противник використовує для тиску на північні околиці міста, щоб дотиснути місто та його агломерацію», – зазначили в проєкті.

Напередодні DeepState повідомив про чергове просування агресора навколо Покровська та Мирнограда – біля Новоолександрівки, Гришиного та Котлиного. Велику роль у цьому, за даними аналітиків, відіграла саме ствольна артилерія, яка працювала по позиціях українських захисників поза зоною досяжності українських дронів.

У 7 корпусі ДШВ ЗСУ, який обороняє агломерацію, повідомили про накопичення сил і засобів армії Росії і на півдні Покровська.

Генштаб ЗСУ вранці 17 квітня повідомив про 32 штурми на цьому напрямку – він у лідерах зі кількістю бойових зіткнень серед усіх на фронті.

