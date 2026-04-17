Командування повідомляє про 32 російських атаки на Покровському напрямку за минулу добу

За попередню добу на фронті відбулося 132 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 17 квітня.

Зокрема, армія Росії чотири рази атакувала на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, стільки ж – на Південно-Слобожанському.

Штаб фіксував російські атаки на Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Краматорському нарямках.

На Костянтинівському напрямку російські загарбники вдалися до 25 атак поблизу Іллінівки, Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Софіївки та Новопавлівки.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Муравка, Удачне, Новоолександрівка, Покровськ, Молодецьке, Котлине», – йдеться в зведенні.





Також армія РФ вдалася до трьох атак на Олександрівському напрямку і стількох же – на Придніпровському.

На Гуляйпільському напрямку, за даними Генштабу, відбулося десять російських атак у районах Залізничного, Гуляйполя, Староукраїнки, Гуляйпільського, Оленокостянтинівки, Зарічного та Цвіткового.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський та Лиманський.

За даними ISW на 6 квітня, українські контратаки на Гуляйпольському та Олександрівському напрямках підривали зусилля Росії на Покровському напрямку та весняно-літній наступ Росії.