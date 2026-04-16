Багі для евакуації поранених вояків ЗСУ, подаровані меценатами, перед освяченням біля Михайлівського Золотоверхого собору у Києві. 14 квітня 2026 року
В Україні – евакуаційний транспорт. У Росії – ракети і танки. Що освячують російські та українські священники у час війни?

Багі для евакуації поранених вояків ЗСУ, подаровані меценатами, перед освяченням біля Михайлівського Золотоверхого собору у Києві. 14 квітня 2026 року Фото:Serhii Nuzhnenko/RadioSvoboda.org (RFE/RL)
Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній на площі перед Свято-Михайлівським Золотоверхим монастирем благословив багі-автівки, призначені для евакуації пораненних на фронтах.

Так само евакуаційні автівки освячував і предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій.

У Росії ж, яка вже п'ятий рік веде повномасштабну агресію проти України, священники освячують зброю, зокрема масового знищення. Поглянемо на проблему.

Митрополит Епіфаній освятив 14 квітня дев’ять спеціальних багі-автомобілів, призначених для використання на полі бою – насамперед для оперативної евакуації поранених захисників України.

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній на площі перед Свято-Михайлівським Золотоверхим монастирем благословив дев’ять спеціальних багі-автомобілів для українських військових. Київ, 14 квітня 2026 року
Найближчим часом ці транспортні засоби буде передано бойовим підрозділам українського війська.

Разом із Предстоятелем Православної церкви України молилися архімандрит Феодосій (Овчарук), капелан Служби військового капеланства Збройних Сил України протоієрей Леонтій Никитенко, духовенство, військовослужбовці, благодійники та волонтери.

Звертаючись до присутніх після відправи, митрополит Епіфаній наголосив на необхідності єднання задля підтримки українських воїнів та закликав до непохитної віри, адже «Спаситель своїм воскресінням переміг темряву і зло».

Леонтій Никитенко, військовий капелан, назвав евакуаційні багі «дуже важливими і корисними автомобілями для наших військових»:

«Це особливі, специфічні автомобілі, вони зроблені українськими виробниками, вони проспонсоровані українськими благодійниками й вони мають велике зараз значення для наших військових, тому що війна перейшла у фазу війни дронів, через те висока мобільність – це зараз дуже важливо, вона рятує життя»

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній на площі перед Свято-Михайлівським Золотоверхим монастирем благословив дев’ять спеціальних багі-автомобілів для українських військових. Київ, 14 квітня 2026 року
«І ці автомобілі, вони розраховані, щоб вивести побратимів з поля боя. Це закликання благодаті Духа Святого на те, щоб ці речі служили нашим воїнам і служили, звичайно, для перемоги», – додав капелан.

«Для нас дійсно життя має цінність. А в Росії життя цінується набагато менше, ніж у нас. Тому, власне, для нас дуже символічно благословляти транспорт, який служить на зцілення людини, а не на її загибель», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода українська релігієзнавця Тетяна Деркач.

Евакуаційний транспорт для порятунку поранених бійців освячує не лише ПЦУ.

Так на початку березня предстоятель Української православної церкви (раніше в підпорядкуванні Московського патріархату) митрополит Онуфрій теж освятив у Феофанії на околиці Києва п’ять автівок. А ще вживані чотири автівки, куплені за кордоном на благодійні внески, теж прямують в Україну і теж будуть освячені.

Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій освячує автівки, куплені за донати для ЗСУ. Цті автівки будуть використовуватись для вивезення поранених військовослужбовців
«(Митрополит Онуфрій) освятив автомобілі для евакуації поранених захисників України. Техніку передали бригаді, у якій служить медиком священник Української Православної Церкви. Предстоятель неодноразово освячував авто для Збройних сил України. В Українській Православній Церкві загалом придбання техніки для українських воїнів здійснюється постійно з перших днів війни», – пише прес-служба УПЦ.

Автівки, куплені на пожертви, чекають на «освячення» предстоятелем УПЦ (МП) митрополитом Онуфрієм. Київ, 4 березня 2026 року. Це автівки для евакуації поранених, повідомила пресслужба УПЦ
У Росії теж, можливо, освячують допоміжний автотранспорт для евакуації. Але насамперед священники Російської православної церкви освячують зброю.

У мережі повно світлин, де священники РПЦ освячують танки, гармати, ракетні системи...

Священник РПЦ Дмитро Кротков освячує російський танк, що бере участь у так званій «спеціальній воєнній операції», тобто війні Росії проти України. Жовтень 2023 року
«У них (в Росії) благословення спочатку отримує зброя. Тобто це елемент експансіоністської політики, тому вона освячується в першу чергу. Я думаю, що вони теж можуть освячувати там якийсь евакуаційний транспорт, але є якісь символічні жести, які демонструються в першу чергу на публіку, що нам потрібно підтримувати символи сили, символи експансії», – каже релігієзнавиця Тетяна Деркач, авторка книги «Російська церква в гібридній війні проти України».

Окупований Крим. Митрополит УПЦ (Московського патріархату) Платон благословляє російську зенітну ракетну систему великої і середньої дальності С-400 «Тріумф», розгорнуту в Феодосії, 14 січня 2017 року
РПЦ та її предстоятель патріарх Кирило від початку повномасштабної війни Росії проти України неодноразово підтримував війну, дарував ікони Росгвардії, був присутній на нарадах в Міністерстві оборони Росії.

Він заявляв, зокрема що загибель на війні проти України одразу переносить загиблого до раю, що багатьом видалось схожим на оголошення «православного джихаду» проти України.

Московський патріарх Кирило (Гундяєв) на засіданні колегії Міністерства оборони Росії. Москва, 21 грудня 2022 року
Також неодноразово священники РПЦ і ті, хто перейшов під юрисдикцію РПЦ на окупованих територіях України, освячували і стратегічні ракети та іншу зброю масового знищення.

Кілька років тому навіть було спеціальне рішення Спеціальної комісії по церковному праву Моспатріархії з рекомендацією не освячувати зброю масового знищення.

Священник Російської православної церкви освячує стратегічні ракети
Російська «церква не відкидає зброю масового ураження як засіб для виконання, ну, якихось духовних завдань, скажімо так. Власне, чому вона називає цю війну священною? Тому що для для неї це досить логічне поєднання, власне, церкви і, наприклад, ракети «Сатана», – пояснює релігієзнавиця Деркач.

Було в РПЦ навіть розпорядження, що можна освячувати особисту зброю солдат російської армії.

«Потреба в появі подібного документу було продиктована новими реаліями, оскільки з деякими видами озброєнь Церква в принципі не зустрічалась до ХХ століття і скорше навіть його другої половини», – сказав тоді заступник керуючого справами Московського патріархату єпископ Савва.

Щодо самої позиції РПЦ щодо війни проти України, то Тетяна Деркач каже:

«Після розпаду Радянського Союзу, ми думали, що ну вже новий якийсь світ, нові цивілізаційні правила, скажімо так. І Російська церква вже не може настільки відверто підтримувати військову збройну агресію. Ну, як бачимо, ми помилялися. Ми глибоко, глибоко помилялися»

    Сергій Нужненко

    Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

    У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

    NuzhnenkoS@rferl.org

    Ростислав Хотин

    Працював кореспондентом агентства Reuters у Києві, на Всесвітній службі «Бі-Бі-Сі» в Лондоні, кореспондентом телеканалу «1+1» та агенції УНІАН у Брюсселі, а нині – редактор Радіо Свобода в Празі.

