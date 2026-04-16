В Україні – евакуаційний транспорт. У Росії – ракети і танки. Що освячують російські та українські священники у час війни?

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній на площі перед Свято-Михайлівським Золотоверхим монастирем благословив багі-автівки, призначені для евакуації пораненних на фронтах. Так само евакуаційні автівки освячував і предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій. У Росії ж, яка вже п'ятий рік веде повномасштабну агресію проти України, священники освячують зброю, зокрема масового знищення. Поглянемо на проблему. Митрополит Епіфаній освятив 14 квітня дев’ять спеціальних багі-автомобілів, призначених для використання на полі бою – насамперед для оперативної евакуації поранених захисників України.

Найближчим часом ці транспортні засоби буде передано бойовим підрозділам українського війська. Разом із Предстоятелем Православної церкви України молилися архімандрит Феодосій (Овчарук), капелан Служби військового капеланства Збройних Сил України протоієрей Леонтій Никитенко, духовенство, військовослужбовці, благодійники та волонтери. Звертаючись до присутніх після відправи, митрополит Епіфаній наголосив на необхідності єднання задля підтримки українських воїнів та закликав до непохитної віри, адже «Спаситель своїм воскресінням переміг темряву і зло».

Леонтій Никитенко, військовий капелан, назвав евакуаційні багі «дуже важливими і корисними автомобілями для наших військових»: «Це особливі, специфічні автомобілі, вони зроблені українськими виробниками, вони проспонсоровані українськими благодійниками й вони мають велике зараз значення для наших військових, тому що війна перейшла у фазу війни дронів, через те висока мобільність – це зараз дуже важливо, вона рятує життя»

«І ці автомобілі, вони розраховані, щоб вивести побратимів з поля боя. Це закликання благодаті Духа Святого на те, щоб ці речі служили нашим воїнам і служили, звичайно, для перемоги», – додав капелан. «Для нас дійсно життя має цінність. А в Росії життя цінується набагато менше, ніж у нас. Тому, власне, для нас дуже символічно благословляти транспорт, який служить на зцілення людини, а не на її загибель », – каже в інтерв’ю Радіо Свобода українська релігієзнавця Тетяна Деркач.

Евакуаційний транспорт для порятунку поранених бійців освячує не лише ПЦУ. Так на початку березня предстоятель Української православної церкви (раніше в підпорядкуванні Московського патріархату) митрополит Онуфрій теж освятив у Феофанії на околиці Києва п’ять автівок. А ще вживані чотири автівки, куплені за кордоном на благодійні внески, теж прямують в Україну і теж будуть освячені.

«(Митрополит Онуфрій) освятив автомобілі для евакуації поранених захисників України. Техніку передали бригаді, у якій служить медиком священник Української Православної Церкви. Предстоятель неодноразово освячував авто для Збройних сил України. В Українській Православній Церкві загалом придбання техніки для українських воїнів здійснюється постійно з перших днів війни», – пише прес-служба УПЦ.

У Росії теж, можливо, освячують допоміжний автотранспорт для евакуації. Але насамперед священники Російської православної церкви освячують зброю. У мережі повно світлин, де священники РПЦ освячують танки, гармати, ракетні системи...

«У них (в Росії) благословення спочатку отримує зброя. Тобто це елемент експансіоністської політики , тому вона освячується в першу чергу. Я думаю, що вони теж можуть освячувати там якийсь евакуаційний транспорт, але є якісь символічні жести, які демонструються в першу чергу на публіку, що нам потрібно підтримувати символи сили, символи експансії», – каже релігієзнавиця Тетяна Деркач, авторка книги «Російська церква в гібридній війні проти України».

РПЦ та її предстоятель патріарх Кирило від початку повномасштабної війни Росії проти України неодноразово підтримував війну, дарував ікони Росгвардії, був присутній на нарадах в Міністерстві оборони Росії. Він заявляв, зокрема що загибель на війні проти України одразу переносить загиблого до раю, що багатьом видалось схожим на оголошення «православного джихаду» проти України.

Також неодноразово священники РПЦ і ті, хто перейшов під юрисдикцію РПЦ на окупованих територіях України, освячували і стратегічні ракети та іншу зброю масового знищення. Кілька років тому навіть було спеціальне рішення Спеціальної комісії по церковному праву Моспатріархії з рекомендацією не освячувати зброю масового знищення.