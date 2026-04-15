Зеленський хоче повернути чоловіків з-за кордону. Європа допоможе?

За даними статистичної служби Eurostat, на лютий 2026 року у ЄС під тимчасовим захистом перебувають 4,4 мільйона українців, найбільше у Німеччині – 1 267 475 людей.

Станом на кінець жовтня 2025 року в Німеччині перебувало понад 328 тисяч українських чоловіків , зазначали в уряді ФРН. Серед них і ті, хто приїхав до початку повномасштабної війни. Скільки з них підпадають під мобілізацію, в німецькому уряді не знають.

Німецькі політики закликають українську владу обмежити виїзд юнаків за кордон. А також повернути працездатних чоловіків додому для «внеску в оборону своєї країни».

14 квітня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільному брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським заявив, що Берлін підтримує зусилля України обмежити виїзд чоловіків призовного віку до Євросоюзу:

«Це є абсолютно необхідно, щоб Україна могла себе захищати, щоби була і надалі єдність українського суспільства і для того, щоб можна було Україну дійсно відбудувати. І ми бачимо тут відчутний прогрес в інтересі обох сторін»

Зеленський погодився із Мерцов і сказав, що це питання «ротації та справедливості». Він заявив, що відповідні служби України та Німеччини повинні займатися питанням щодо повернення українських чоловіків мобілізаційного віку, які виїхали за кордон, порушуючи українське законодавство:

«Багато хто з них поїхав порушуючи відповідно українське законодавство. Відповідні наші служби обох країн повинні займатися цим питанням. ЗСУ хотіли б, щоб вони повернулися з-за кордону»

Раніше уряд Норвегії повідомляв, що буде посилювати правила перебування для українських чоловіків від 18 до 60 років.

Олександр Федієнко, народний депутат від «Слуги Народу», вважає, що країни-партнери мають можливості повернення чоловіків призовного віку до України, якщо ті незаконно перетнули кордон.

«Та країна, яка приймає, ну, якщо вона дійсно партнер, то вона повинна тоді в такому випадку не приймати такого громадянина України, який незаконно перетнув кордон України, еважливо, який у нього буде статус, і повертати. А є всі міжнародні нормативно-правові акти для того, щоб повертати такого громадянина до України», – сказав Федієнко в етері Радіо Свобода.