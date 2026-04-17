Зеленський готовий зустрітися з Путіним у Туреччині за участі Ердогана і Трампа – МЗС

Україна готова до зустрічі лідерів України і Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна в Туреччині за участі турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана і президента США Дональда Трампа, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі міністр додав, що українська сторона передала відповідний сигнал турецьким партнерам. Він також відзначив важливу роль Туреччини у мирних зусиллях, повідомляє пресслужба МЗС.

Сибіга заявив про готовність України до припинення вогню. Він зауважив, що єдиним шляхом пришвидшення мирних зусиль є посилення тиску на Москву, і додав: Путін має усвідомити, що ніколи не досягне своїх цілей на полі бою.

«Ми маємо запровадити заборону на в’їзд до Європи і трансатлантичного простору для російських комбатантів, які брали участь в агресії проти України», – сказав міністр.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, 8 квітня, перебуваючи в Угорщині, заявив, що у переговорах між Росією й Україною щодо припинення війни є «значний прогрес», а позиції сторін, за його словами зблизилися.

«Спочатку ми не могли переконати РФ й Україну хоча б сформулювати, чого вони хочуть для завершення конфлікту. Зараз ми цього досягли. Ми отримали документи від українців і росіян. Ми насправді змусили їх висловити свої позиції, і з часом їхні позиції стали все ближчими й ближчими», – сказав Венс.

Як заявив віцепрезидент США, на даний момент йдеться «про торг за кілька квадратних кілометрів території в одному чи іншому напрямку». «Чи варто це втрати ще сотень тисяч російських й українських молодих чоловіків? Чи варто це додаткових місяців або навіть років вищих цін на енергоносії й економічного спустошення?» – зазначив він.

Президент Зеленський, реагуючи на ці слова, вказав, що окупація Донбасу є для Росії «можливістю підготовки плацдарму для наступних наступальних дій».

Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори України, США і Росії, які тривали протягом січня і лютого, були відкладені на невизначений час. При цьому президент України заявляв, що не вважає, що ці переговори зайшли у глухий кут.

1 квітня Володимир Зеленський повідомив про «хорошу розмову» з представниками президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, до якої також долучилися сенатор Ліндсі Ґрем і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За словами Зеленського, під час розмови було досягнуто домовленості, що команди України і США залишатимуться в постійному контакті, щоб «посилити документ про гарантії безпеки між Україною та США».