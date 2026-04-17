Резерви економіки РФ «багато в чому вичерпані» – міністр

Ситуація в економіці Росії зараз складніша, ніж упродовж останніх років, на тлі міцного рубля, високих відсоткових ставок, дефіциту трудових ресурсів і бюджетних обмежень, її резерви багато в чому вичерпані, заявив 17 квітня міністр економічного розвитку РФ Максим Решетников.

На його думку, «найгостріше» непросту ситуацію в економіці відчуває бізнес. Вона ускладнюється також податковими змінами, до яких підприємцям доводиться пристосовуватися.

«Тому, напевно, основне наше завдання зараз – це справді допомогти бізнесу максимально адаптуватися до тієї ситуації, яка відбувається», – сказав Решетников на форумі інфраструктури та підтримки підприємництва «Мій бізнес» у Всеволожську Ленінградської області.

У попередні роки бізнес адаптувався до дефіциту кадрів та зростання зарплат, знаходячи внутрішні резерви. «Зараз фіксуємо, що ці резерви багато в чому вичерпані, ситуація справді така, і макроекономічна (ситуація) значно складніша», – додав міністр.

Головним завданням для бізнесу найближчим часом Решетников назвав керування собівартістю та витратами, а також підвищення продуктивності праці.

На нараді з економічних питань 15 квітня лідер РФ Володимир Путін вимагав від уряду та Центробанку пояснити причини відставання макроекономічних показників від очікувань. За його словами, падіння ВВП Росії, яке спостерігається впродовж останніх місяців, спричинене «сезонними факторами».