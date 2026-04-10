Рейтинг Путіна почав різко падати. У чому причина?

Падіння рейтингу Путіна не свідчить про політичну кризу в Кремлі

Протягом останніх тижнів низка опитувань громадської думки, зокрема два, проведені афілійованими з державою організаціями, зафіксували зниження підтримки очільника Росії Володимир Путіна. Фонд «Громадська думка» (ФОМ), головним замовником якого є адміністрація президента РФ – впливовий орган формування політики в Кремлі – зафіксував найнижчий рівень довіри до Путіна з вересня 2022 року.

Це вже криза, чи ще ні? І чому власне «одностайна підтримка лідера нації» почала сипатися на 5-му році повномасштабної війни проти України?

  • Можливо, це відключення мобільного інтернету в Росії, що зачепили кожного росіянина, і москвичів теж.
  • Можливо, це щоденні атаки українських дронів, палаючі нафтові резервувари і звуки тривоги, яка раптом починає лунати у все більшій кількості регіонів РФ.
  • Можливо, це тимчові зупинки роботи аеропортів через загрози з повітря аеропорти, і зірвані плани росіян швиденько переміститися з Росії на пляж у Єгипет чи Туреччину?
  • Можливо це бізнесові втрати через ускладнення експорту російської нафти через Балтійське море.
  • Можливо, це масове знищення інфікованої худоби, що викликало хвилю обурення серед фермерів у Сибіру.
  • А можливо, це війна проти України, що триває вже п’ятий рік, попри обіцянки Кремля про швидку перемогу. І вже ніяк не проігнорувати той той факт, що кількість загиблих і поранених росте (за даними Генштабу ЗСУ цифра втрат є перевищила 1,2 мільйона), а бої точаться буквально за лічені кілометри на сході і півдні України.
  • Незалежно від причин, факт залишається фактом: президент Росії Володимир Путін уже не такий популярний, як раніше.

Звісно, що падіння рейтингу, нехай навіть і найбільше за останні декілька років, не свідчить про політичну кризу в Кремлі – Путін все ще сильний лідер.

До того ж, кремлівські чиновники, насамперед адміністрація президента, роками ретельно створювали систему, так звану «керовану демократію», коли є зовнішня видимість того, що росіяни нібито мають право голосу на виборах і можливість обирати предаставників влади аж до очільника Кремля, а насправді фактично ній вибір щодо своїх лідерів, так звану «керовану демократію».

Однак, на думку експертів, кремлівські чиновники чутливі до змін у громадській думці, і поточні зміни ретельно аналізують всередині адміністрації посадовці, відповідальні за управління політичною системою.

«Це заслуговує на увагу, і це також підтверджується різними іншими «подіями та інцидентами», – сказала Гульназ Шарафутдінова, директорка Інституту Росії в Кінгс-Коледжі Лондона, вказуючи на недавній випадок із прокремлівським блогером, який опинився в психіатричній лікарні після різкої критики на адресу Путіна.

На думку Шарафутдінової, зміну настроїв росіян можна пояснити кількома чинниками:

  • перебоями через українські дрони;
  • збоєм у роботі месенджерів, таких як Telegram і WhatsApp, а також обмеження війльного доступу до інтернету загалом;
  • нездійсненими очікуваннями та невиконаними обіцянками щодо переговорів за підтримки США про припинення війни;
  • а також загальною втомою від затяжної війни проти України, яка дедалі помітніше впливає на економіку.
Війна дедалі глибше проникає в центральні регіони європейської Росії
Гаазе

«Це не означає, що революція неминуча, але це зростання напруженості не на користь Кремлю», – наголошує експертка.

«У нас поки що недостатньо даних, щоб пов’язати конкретні соціальні процеси в окремих соціальних групах із цією негативною тенденцією, – говорить Костянтин Гаазе, російський соціолог та колишній радник російського уряду, який тепер живе у Тель-Авіві. – Хто саме втомився, розчарований чи розгніваний?»

«Ми спостерігали серйозні втручання у повсякденне життя, відключення інтернету та обмеження, але ми також бачимо більш тривалу тенденцію, – зауважує він. – Війна дедалі глибше проникає в центральні регіони європейської Росії. Дрони, удари по нафтопереробних заводах тощо. Ці явища накопичуються з часом».

Корови, огірки та технології

Протягом багатьох років органи регулювання у сфері технологій, а також служби безпеки, посилювали контроль над інтернетом в Росії: встановлювали обладнання для стеження, ухвалювали обмежувальні закони, змушували технологічні компанії продаватися власникам, пов’язаним із Кремлем, а також уповільнювали роботу сайтів і застосунків, які не дотримуються вимог регулювання.

Проте протягом останнього року влада все частіше вдається до відключень мобільного інтернету в дедалі більшій кількості регіонів.

Кремль виправдовує такі відключення необхідністю завадити українським дронам використовувати російські мережі для навігації. Однак уповільнення швидкості, а також обмеження доступу до популярних застосунків, таких як телеграм і вотсап, порушили повсякденне життя мільйонів людей, особливо в Москві.

Опитування, оприлюднене минулого місяця «Левада-центром», одним із небагатьох незалежних соціологічних центрів Росії, показало помітне зростання кількості росіян, які стикаються з проблемами з інтернетом, а також збільшення частки тих, хто незадоволений діями влади щодо обмеження роботи телеграма і вотсапу.

Тим часом на початку лютого ветеринарні служби в кількох регіонах Сибіру запровадили карантин і наказали знищити десятки тисяч корів та іншої худоби, посилаючись на сказ та інше високозаразне бактеріальне захворювання. Фермери й скотарі висловили обурення, заявивши, що ці заходи є надмірними та руйнують джерела існування в бідніших містах і селах. Дехто також скаржився, що компенсації за знищену худобу є недостатніми.

Деякі навіть винесли свій протест аж до Красної площі в Москві, що зараз є рідкістю.

Російська економіка також помітно сповільнюється після кількох років стрімкого зростання, підживленого державними військовими витратами. Інфляція спричинила підвищення цін, що спричинило різке підняття відсоткових ставок. Зарплати стагнують.

Не згадуйте про війну

А війна, яку обіцяли у Кремлі завершити за три дні, триває...

Президент США Дональд Трамп визначив припинення війни своїм пріоритетом після вступу на посаду в січні 2025 року. Його спеціальні посланці неодноразово зустрічалися з Путіним, а його переговірники організували численні раунди двосторонніх і тристоронніх переговорів.

Але переговори зайшли в глухий кут.

Тепер США переключились на Іран.

Жорсткі вимоги Росії щодо територій і гарантій безпеки, які Україна вважає неприйнятними та потенційно небезпечними, також є однією з причин.

Крім того, українські збройні сили – попри меншу чисельність і загальну нестачу артилерії, боєприпасів та важкого озброєння – вже 5-й рік стримують просування російських військ до досягнення цілей Кремля.

ЗСУ завдали армії Росії колосальних втрат.

За даними опитувань ФОМ, востаннє рейтинг Путіна помітно знизився у вересні 2022 року, через сім місяців після початку повномасштабної війни.

Саме тоді Кремль усвідомив, що війна не закінчиться швидко – адже деякі прогнозували, що Росія підпорядкує Україну за кілька днів або тижнів. Путін оголосив масштабну мобілізацію, що сколихнуло російське суспільство та спричинило масовий відтік сотень тисяч людей з країни.

Хто хоче піти за Пригожиним?

Усередині Росії інакодумство було майже повністю придушене.

Євгеній Пригожин, петербурзький ресторатор, кухар Путіна, який створив потужну приватну військову компанію «Вагнер» , а згодом у 2023 році організував невдалий заколот, був одним із найгучніших критиків методів Генштабу армії РФ ведення війни.

Він загинув через два місяці в авіакатастрофі, яку багато хто вважає навмисним убивством.

Народні меморіали Євгенія Пригожина та інших членів ПВК «Вагнер»

Минулого місяця палкий прихильник Кремля Ілля Ремесло зачепив суспільний нерв, опублікувавши різку статтю про війну та загальний стан справ у Росії. Він також розкритикував самого Путіна, назвавши його воєнним злочинцем і заявивши, що той руйнує Росію.

Менш ніж через дві доби після публікації статті Ремесло був госпіталізований до психіатричної лікарні, хоча неясно, чи це було добровільно. Його поточне місцезнаходження невідоме.

«Що ж сталося? Почалася справжня буря», – зазначила соціологиня і маркетологиня громадської думки Олена Конева у коментарі, опублікованому на «Эхо», відомій колись московській радіостанції.

«Зараз ця гігантська кучугура, яку називають «підтримкою Путіна», починає танути. Вона не розвалиться відразу; вона тане, тане і тане, – написала вона.– Це поступова, справді значна зміна. Це перший знак, і його не можна придушити подальшими репресіями – причин занадто багато».


    Майк Екел

    Старший кореспондент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода. Пишу, зокрема, про політичні та економічні події в Україні, Росії, а також про кіберзлочинність та шпигунство. Із перших вуст розповідав про війни в Чечні та Грузії, ситуацію з заручниками в Беслані 2004 року, а також про анексію Криму в 2014 році та початок війни на Донбасі.

