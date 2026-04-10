Рейтинг Путіна почав різко падати. У чому причина?

Протягом останніх тижнів низка опитувань громадської думки, зокрема два, проведені афілійованими з державою організаціями, зафіксували зниження підтримки очільника Росії Володимир Путіна. Фонд «Громадська думка» (ФОМ), головним замовником якого є адміністрація президента РФ – впливовий орган формування політики в Кремлі – зафіксував найнижчий рівень довіри до Путіна з вересня 2022 року.

Це вже криза, чи ще ні? І чому власне «одностайна підтримка лідера нації» почала сипатися на 5-му році повномасштабної війни проти України?

Звісно, що падіння рейтингу, нехай навіть і найбільше за останні декілька років, не свідчить про політичну кризу в Кремлі – Путін все ще сильний лідер.

До того ж, кремлівські чиновники, насамперед адміністрація президента, роками ретельно створювали систему, так звану «керовану демократію», коли є зовнішня видимість того, що росіяни нібито мають право голосу на виборах і можливість обирати предаставників влади аж до очільника Кремля, а насправді фактично ній вибір щодо своїх лідерів, так звану «керовану демократію».

Однак, на думку експертів, кремлівські чиновники чутливі до змін у громадській думці, і поточні зміни ретельно аналізують всередині адміністрації посадовці, відповідальні за управління політичною системою.

«Це заслуговує на увагу, і це також підтверджується різними іншими «подіями та інцидентами», – сказала Гульназ Шарафутдінова, директорка Інституту Росії в Кінгс-Коледжі Лондона, вказуючи на недавній випадок із прокремлівським блогером, який опинився в психіатричній лікарні після різкої критики на адресу Путіна.

На думку Шарафутдінової, зміну настроїв росіян можна пояснити кількома чинниками:

перебоями через українські дрони;

збоєм у роботі месенджерів, таких як Telegram і WhatsApp, а також обмеження війльного доступу до інтернету загалом;

нездійсненими очікуваннями та невиконаними обіцянками щодо переговорів за підтримки США про припинення війни;

а також загальною втомою від затяжної війни проти України, яка дедалі помітніше впливає на економіку.

Війна дедалі глибше проникає в центральні регіони європейської Росії

«Це не означає, що революція неминуча, але це зростання напруженості не на користь Кремлю», – наголошує експертка.

«У нас поки що недостатньо даних, щоб пов’язати конкретні соціальні процеси в окремих соціальних групах із цією негативною тенденцією, – говорить Костянтин Гаазе, російський соціолог та колишній радник російського уряду, який тепер живе у Тель-Авіві. – Хто саме втомився, розчарований чи розгніваний?»

«Ми спостерігали серйозні втручання у повсякденне життя, відключення інтернету та обмеження, але ми також бачимо більш тривалу тенденцію, – зауважує він. – Війна дедалі глибше проникає в центральні регіони європейської Росії. Дрони, удари по нафтопереробних заводах тощо. Ці явища накопичуються з часом».

Корови, огірки та технології

Протягом багатьох років органи регулювання у сфері технологій, а також служби безпеки, посилювали контроль над інтернетом в Росії: встановлювали обладнання для стеження, ухвалювали обмежувальні закони, змушували технологічні компанії продаватися власникам, пов’язаним із Кремлем, а також уповільнювали роботу сайтів і застосунків, які не дотримуються вимог регулювання.

Проте протягом останнього року влада все частіше вдається до відключень мобільного інтернету в дедалі більшій кількості регіонів.

Кремль виправдовує такі відключення необхідністю завадити українським дронам використовувати російські мережі для навігації. Однак уповільнення швидкості, а також обмеження доступу до популярних застосунків, таких як телеграм і вотсап, порушили повсякденне життя мільйонів людей, особливо в Москві.

Опитування, оприлюднене минулого місяця «Левада-центром», одним із небагатьох незалежних соціологічних центрів Росії, показало помітне зростання кількості росіян, які стикаються з проблемами з інтернетом, а також збільшення частки тих, хто незадоволений діями влади щодо обмеження роботи телеграма і вотсапу.

Тим часом на початку лютого ветеринарні служби в кількох регіонах Сибіру запровадили карантин і наказали знищити десятки тисяч корів та іншої худоби, посилаючись на сказ та інше високозаразне бактеріальне захворювання. Фермери й скотарі висловили обурення, заявивши, що ці заходи є надмірними та руйнують джерела існування в бідніших містах і селах. Дехто також скаржився, що компенсації за знищену худобу є недостатніми.

Деякі навіть винесли свій протест аж до Красної площі в Москві, що зараз є рідкістю.

Російська економіка також помітно сповільнюється після кількох років стрімкого зростання, підживленого державними військовими витратами. Інфляція спричинила підвищення цін, що спричинило різке підняття відсоткових ставок. Зарплати стагнують.

Не згадуйте про війну

А війна, яку обіцяли у Кремлі завершити за три дні, триває...

Президент США Дональд Трамп визначив припинення війни своїм пріоритетом після вступу на посаду в січні 2025 року. Його спеціальні посланці неодноразово зустрічалися з Путіним, а його переговірники організували численні раунди двосторонніх і тристоронніх переговорів.

Але переговори зайшли в глухий кут.

Тепер США переключились на Іран.

Жорсткі вимоги Росії щодо територій і гарантій безпеки, які Україна вважає неприйнятними та потенційно небезпечними, також є однією з причин.

Крім того, українські збройні сили – попри меншу чисельність і загальну нестачу артилерії, боєприпасів та важкого озброєння – вже 5-й рік стримують просування російських військ до досягнення цілей Кремля.

ЗСУ завдали армії Росії колосальних втрат.

За даними опитувань ФОМ, востаннє рейтинг Путіна помітно знизився у вересні 2022 року, через сім місяців після початку повномасштабної війни.

Саме тоді Кремль усвідомив, що війна не закінчиться швидко – адже деякі прогнозували, що Росія підпорядкує Україну за кілька днів або тижнів. Путін оголосив масштабну мобілізацію, що сколихнуло російське суспільство та спричинило масовий відтік сотень тисяч людей з країни.

Хто хоче піти за Пригожиним?

Усередині Росії інакодумство було майже повністю придушене.

Євгеній Пригожин, петербурзький ресторатор, кухар Путіна, який створив потужну приватну військову компанію «Вагнер» , а згодом у 2023 році організував невдалий заколот, був одним із найгучніших критиків методів Генштабу армії РФ ведення війни.

Він загинув через два місяці в авіакатастрофі, яку багато хто вважає навмисним убивством.

Минулого місяця палкий прихильник Кремля Ілля Ремесло зачепив суспільний нерв, опублікувавши різку статтю про війну та загальний стан справ у Росії. Він також розкритикував самого Путіна, назвавши його воєнним злочинцем і заявивши, що той руйнує Росію.

Менш ніж через дві доби після публікації статті Ремесло був госпіталізований до психіатричної лікарні, хоча неясно, чи це було добровільно. Його поточне місцезнаходження невідоме.

«Що ж сталося? Почалася справжня буря», – зазначила соціологиня і маркетологиня громадської думки Олена Конева у коментарі, опублікованому на «Эхо», відомій колись московській радіостанції.

«Зараз ця гігантська кучугура, яку називають «підтримкою Путіна», починає танути. Вона не розвалиться відразу; вона тане, тане і тане, – написала вона.– Це поступова, справді значна зміна. Це перший знак, і його не можна придушити подальшими репресіями – причин занадто багато».



