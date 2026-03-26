Влада Росії заборонила мітинги проти блокувань інтернету в 20 містах

Російська влада заборонила проведення мітингів проти блокувань інтернету у щонайменше 22 містах, повідомляє канал «Настоящее время» 26 березня.

Зокрема, в Пермі мітинг скасували за дві години до початку, повідомили у регіональному відділенні незареєстрованої партії «Рассвет» Катерини Дунцової. В адміністрації послалися на певну «потенційну аварійну ситуацію» на місці проведення акції. Двох людей, які прийшли до призначеного часу з плакатами проти блокувань, затримали і доставили до відділу.

Зокрема, мерія Володимира відкликала раніше надане узгодження акції проти блокувань інтернет-сервісів, яку планували провести 1 квітня, повідомив засновник руху «Штаб кандидатів» Дмитро Кісієв. Міська влада сама запропонувала цю дату після того, як заборонила проводити мітинг 29 березня. Тоді вони пояснили відмову «прибиранням території» на всіх майданчиках, перерахованих активістами, а вдруге послалися на регулярні оголошення небезпеки безпілотників.

З тієї ж причини вимагала скасувати демонстрації влада Мурома Володимирської області, Краснодара, Волгограда.

В Іркутську влада скасувала мітинг на 1 березня за участі приблизно 300 людей, яке запланувало місцеве відділення партії «Яблоко» – там «виявили значну увагу громадськості до майбутнього заходу».

Мерія Томська відмовила активістам у проведенні мітингу проти блокування месенджера Telegram, вказавши також на те, що висловлення думки про блокування в інтернеті може розцінюватися як поширення недостовірної інформації.

Влада Хабаровська заборонила мітинг під приводом ремонтних робіт у парку, у Воронежі – загрози тероризму, у Барнаулі – невідповідності законодавству, у Петропавловську-Камчатському – ризику паркувань у недозволених місцях, у Владивостоці – ремонтних робіт сцени, у Новосибірську – через обстеження дерев у парку (там зрештою затримали 15 людей), у Якутську – через ризик, що на мітинг можуть прийти багато людей.

У п’яти містах Підмосков’я (Красногорську, Довгопрудному, Хімках, Корольові та Митищах) прихильники політика Бориса Надєждіна отримали відмову з поясненням заборони загрозою поширення ковіда.





У Москві та Санкт-Петербурзі під тим самим приводом не погодили мітинг руху «Червоний лебідь», який закликає у соцмережах приєднатися до протесту 29 березня. Сьогодні у столиці заарештували двох студентів за участь у «заході проти блокувань інтернету на Болотній площі».

Єдиним містом, в якому проведення мітингу мало погодження, була Пенза, проте увечері 26 березня ініціатори акції повідомили, що теж отримали відмову.

Також Комуністичній партії РФ вдалося провести кілька мітингів та пікетів проти блокувань: зокрема, у Пензі, Нар’ян-Марі, Пермі та Сиктивкарі.

З середини березня влада Росії почала повне блокування месенджера Telegram. Крім того, Кремль тестує роботу інтернету за «білими списками» – коли працюють тільки ті сайти, які дозволені. З 5 березня мобільний інтернет так працює в Москві.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що відключення мобільного інтернету «необхідне для забезпечення безпеки громадян у міру використання Україною дедалі більш витончених технологічних методів для атак».

«Білі списки» ресурсів, доступних під час відключення інтернету, почали тестувати з літа 2025 року. До списку доступних ресурсів включені сайти мобільних операторів, прокремлівських ЗМІ, державних органів, маркетплейсів, а також російських соцмереж «ВКонтакте», «Одноклассники», месенджера Max, проте часто не працюють і вони, зазначає телеканал «Настоящее время».



