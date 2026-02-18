«Сидимо на золоті, а ніби в гі*ні». Комунальний колапс у Сибіру – не через дрони ЗСУ

У багатьої регіонах Росії жителі міст виживають без тепла у морози, а подекуди ще й без води. І причина цього не дронові атаки ЗСУ, а зупинка котелень, пориви мереж і замерзання водогонів через недофінансування ЖКГ. Між тим, експерти підрахували, що за суму, витрачену на чотири роки ведення війни проти України, Росія могла б оновити теплові мережі по всій своїй величезній території щонайменше двічі. А ремонт теплотраси масштабу одного селища співмірний із кількома хвилинами витрат на ведення бойових дій.

Про одне таке місто, де у морози -40 населення залишилося без тепла і води, розповідає проєкт Радіо Свобода – Сибір. Реалії. І місто це не просте, а у прямому розумінні – золоте, бо розташоване воно на одному із найбільших у Російській Федерації родовищ золота. Це Бодайбо в Східному Сибіру. На родовище Сухий Лог у Бодайбинському районі Іркутської області припадає приблизно 28 % усіх запасів золота в РФ.

Наприкінці січня 2026 року, на завершення четвертого року так званої «СВО», посеред лютих морозів у місті Бодайбо тисячі людей залишилися без тепла. Чому?

Чиновники кажуть, що через морози. Зима ж бо. Сибір. А експерти говорять про зношеність комунальної інфраструктури та відсутність у регіональної влади коштів для її модернізації. І це проблема не лише для Бодайбо. Яке, щоправда, чисто теоретично має звідки взяти гроші, бо ж стоїть на золотій жилі. Але...

Далі розповідають жителі.

Біля в'їзду в місто – стела, на якій золотими літерами написано його назву, що має нагадувати про те, чим саме славиться Бодайбо. Це про його золоті копальні співав Володимир Висоцький.

Золото тут знайшли ще у 1846 році. З того часу Бодайбо є одним із центрів золотовидобутку в Росії. Зараз обсяги золотовидобутку в Бодайбинському районі постійно зростають: за 2025 рік тут вилучили 21,276 тонни золота, що на 11,6% більше, ніж у 2024 році.

– У нас це предмет для жартів – «сидимо на золоті, а ніби в гі*ні». Усі наші гроші йдуть у Москву, назад повертаються копійки. Як край із такими копальнями може бути збитковим?! І як люди можуть зараз жити з крижаною кіркою на вікні та мінусовою температурою вдома?! – обурюється місцевий житель Сергій (редакція не називає прізвища співрозмовників із міркувань їхньої безпеки).

У ніч на 27 січня 2026 року в Бодайбо перемерз центральний водогін, який подавав воду на котельні, і зупинилася робота чотирьох теплоджерел. Без тепла залишилися житлові будинки і дві бодайбинські школи. Влада оголосила надзвичайну ситуацію, а причиною її назвала сильні морози. Цілий місяць у Бодайбо було -40 градусів.

– Люди з дітьми переїхали до сусідів або до рідних у приватні будинки. Малим залишатися тут просто небезпечно. Ми з дружиною звалили всі ковдри та верхній одяг в одну кімнату, забили вікна, стіни утеплили, пічка шпарить цілодобово так, що горілою проводкою смердить, а в цй єдиній утепленій кімнаті – мінус два! Всього! – каже Сергій.

Інша мешканка Бодайбо Ольга каже, що не встигла полетіти до родичів в Іркутськ, бо влада обіцяла вирішити проблему за лічені дні. Т

Не милися з початку лютого. Приблизно один градус тепла сьогодні нагріли тут. В інших кімнатах – вікна в крижаній кірці, стіни,

– У них теж двоє дітлахів, до школи їх не відправиш, сидимо всі разом в одній кімнаті – гріємося. Дев'ятеро людей на 10 квадратах! Не милися з початку лютого. Приблизно один градус тепла сьогодні нагріли тут. В інших кімнатах – вікна в крижаній кірці, стіни, які з вікнами – теж у льоду. Мій чоловік притягнув із гаража генератор, пічки вмикати не можемо більше – вибиває пробки, мережі не витримують такого навантаження. І я не збагну, навіщо йому [меру Бодайбо] було брехати та обнадіювати, коли ми ще могли виїхати в Іркутськ – зараз же і квитків не купиш! І пунктів тимчасового розміщення не вистачає!

«Якщо у вас є можливість переїхати у квартири, у житлові будинки, до родичів, друзів, колег, де забезпечено централізоване теплопостачання, я прошу вас це зробити. Пов'язано це з тим, що зараз ми спостерігаємо збільшення потужностей з електропостачання. Звідси виникають наступні ризики: можливе аварійне відключення даних територій, що погіршить ситуацію», – звертається до населення мер Бодайбо Юмашев у телеграм-каналі міської адміністрації.

«Гроші потрібні на фронт!»

Губернатор Іркутської області РФ Ігор Кобзєв прилетів у Бодайбо тільки на 11-й день аварії, 6 лютого. Режим надзвичайної ситуації у регіоні влада ввела тільки 7 лютого. А містянам у пресслужбі адміністрації Бодайбо відповідають: «процес подачі тепла обмежений у зв'язку з незадовільним станом розвідної мережі та магістралі».

Потім війна і все, грошей немає. Зараз пояснюють морозами, хоча реконструкцію тепломережне провели

– Ми нові труби з 2015 року чекаємо, вони [чиновники] обіцяли закінчити реконструкцію до 2021 року, потім затягнули як завжди. Потім війна і все, грошей немає. Зараз вони пояснюють усе морозами, хоча по суті реконструкція теплопостачання так і не була завершена, – каже Григорій, який працював раніше на одній із чотирьох котелень Бодайбо. – Плюс вони розігнали весь персонал, який розбирався, як діяти під час надзвичайних ситуацій. Когось мобілізували, когось як мене на пенсію вигнали. Хтось сам пішов, бо зарплати сильно знизили.

Версію співрозмовника підтверджує представник Міністерства будівництва та ЖКГ РФ Кирило Колмаков, який заявив, що персонал муніципальної компанії, яка обслуговує водогін, виявився «недостатньо компетентним».

Слідчий комітет, тим часом, оголосив про проведення обшуків в адміністрації Бодайбинського сільського поселення та комунального підприємства «Тепловодоканал». Порушено справи про недбалість та надання небезпечних послуг.

Золоторудне родовище Сухий Лог у Бодайбинському районі Іркутської області є найбільшим у Росії та одним із найбільших у світі.

у Бодайбинському районі Іркутської області є найбільшим у Росії та одним із найбільших у світі. За оцінками 2023 року, підтверджені та ймовірні запаси становлять 43,5 млн унцій золота (близько 1 353 тонн) із середнім вмістом 2,1 г/т. Загальні ресурси оцінюються у 81 млн унцій (близько 2 520 тонн).

(близько 1 353 тонн) із середнім вмістом 2,1 г/т. Загальні ресурси оцінюються у (близько 2 520 тонн). На це родовище припадає приблизно 28 % усіх запасів золота в Російській Федерації.

«По всій Росії такі Бодайбо»

У січні 2026 року по всій Росії вже було 1788 повідомлень про відключення електрики, тепла або водопостачання, що майже вдвічі більше, ніж у січні 2025 року (983 випадки), йдеться в дослідженні «Нової газети Європа». Залежно від регіону країни рівень зношеності мереж ЖКГ становить від 40 до 80%. Згідно з планами уряду РФ, витрати на ремонт мереж до 2028 року мають скоротити ще на 2% відносно рівня 2025 року.

У 2024 році Росстат констатував, що третина тепломереж досягла критичного зносу. Комунальна інфраструктура Росії була прокладена ще в радянські часи й десятиліттями не модернізувалася. Кількість аварій на тепломережах за останні роки зросла в рази, а в деяких регіонах – на порядки.

Експерти в інтерв'ю проєкту Сибір.Реалії уже попереджали, що через недофінансування сфери ЖКГ комунальні аварії відбуватимуться в російських регіонах усе частіше. А час на ремонт розтягнеться з кількох тижнів до місяців.

– Тобто міняти зараз треба все. Але муніципальна та регіональна влада бояться сказати про аварійні ділянки, їх залякали – «Гроші потрібні на фронт!». І чекають, коли рвоне, щоб підлатати з бюджету НС, – каже експерт ТСЖ фонду Семен Ігнатов (редакція використовує псевдонім для безпеки співрозмовника ). – У підсумку це все виходить у 7–10 разів дорожче, ніж якби зробили у планово-профілактичному режимі. Зараз же влада скинула труби, що гнили роками, на приватні компанії або залишила за МУПами, у яких грошей немає на будь-яку профілактику.

За словами експертів, те, що відбувається з ЖКГ у російських регіонах, – «результат багаторічної відмови від планової модернізації».

В останні роки цю проблему посилив перерозподіл бюджетних ресурсів на війну проти України. У 2025 році на національну оборону у федеральному бюджеті було закладено понад 13 трлн рублів, а всі витрати за розділом ЖКГ – близько 1,7–1,8 трлн, значна частина яких іде не на модернізацію мереж, а на аварійне латання та субсидії.

Якщо у 2024 році на фінансування системи ЖКГ із федерального бюджету було виділено 886 мільярдів рублів, у 2025-му витрати скоротилися на 43%. На 2026 рік заплановано подальше зниження витрат – ще на 25%. Таким чином, за три роки бюджет системи ЖКГ Росії, що фінансується федеральною скарбницею, зменшивться у майже 2,5 раза. Це буде мінімум за останні шість років.

Для порівняння: експерти вважають, що війна в Україні обходиться Росії приблизно у 30 млрд рублів на добу, або близько 1,25 млрд рублів на годину. За один день війни можна було б замінити до трьох тисяч кілометрів теплових мереж, а за чотири роки – 2–4,5 мільйона кілометрів.



