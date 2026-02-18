Зовнішня розвідка: Росія засекречує економічну статистику

У Росії триває «системне згортання доступу» до офіційної економічної статистики, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України 18 лютого.

Як вважають у розвідці, це свідчить про свідоме приховування реального стану економіки в РФ на тлі повномасштабної війни проти України. Зокрема, наприкінці 2025 року зі статистичних збірників вилучили або скоротили 168 таблиць, а в Єдиній міжвідомчій інформаційно-статистичній системі перестали оновлювати 115 показників.

СЗР уточнює, що йдеться про ключові дані: доходи та витрати домогосподарств, зарплати лікарів і вчителів, чисельність держслужбовців, соціальні виплати та демографічні індикатори.

«Особливо показовим є фактичне припинення публікації результатів «вибіркового обстеження бюджетів домогосподарств». Саме ці дані давали змогу оцінити, скільки росіяни реально витрачають на продукти, комунальні послуги, ліки та базові потреби», – йдеться в повідомленні.





Також російська влада повністю закрила статистику про чисельність і зарплати державних та муніципальних службовців. Не оновлюються дані про оплату праці лікарів, медсестер, вчителів, викладачів, науковців та працівників культури. СЗР звертає увагу на позначку «тимчасове закриття», яка з’являється замість нових даних. У розвідці вважають, що на тлі зростання військових витрат це виглядає як спроба приховати стагнацію та падіння доходів у цивільному секторі.

Крім того, з відкритого доступу зникли дані про кількість учасників бойових дій, виплати на поховання, показники підліткової злочинності, чисельність засуджених. Також не оновлюється частина показників щодо зовнішньої торгівлі – експорту та імпорту:

«Для країни, що перебуває під безпрецедентними санкціями та залежить від воєнної економіки, це критично важлива інформація. Її приховування свідчить про небажання демонструвати глибину структурних проблем, падіння інвестицій та обмеженість ринків збуту».

На основі цих кроків СЗР робить висновок, що Росія «свідомо згортає прозорість, щоб контролювати інформаційний простір і мінімізувати суспільну реакцію на економічне погіршення».

Найвищі російські посадовці минулого року вперше заговорили про кризові явища в економіці РФ: у червні голова Мінекономрозвитку Максим Решетников заявив, що «за нинішнім відчуттям бізнесу, ми в цілому вже, здається, на межі переходу до рецесії ».



