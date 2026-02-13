Макрон закликав розпочати європейські консультації щодо майбутніх відносин із Росією

Президент Франції Емманюель Макрон закликав розпочати широку серію європейських консультацій щодо майбутнього співіснування з Росією та нової архітектури безпеки на континенті. Про це він заявив, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

За його словами, навіть у разі досягнення мирного врегулювання щодо України Європі доведеться мати справу з «не реформованою, агресивною Росією» на своїх кордонах.

Макрон наголосив, що жодне мирне врегулювання не може відбуватися без участі Європи.

«Ви можете вести переговори без європейців, якщо вам так більше подобається, але це не принесе миру за столом переговорів», – заявив він.

Президент Франції повідомив, що вирішив встановити прямий канал комунікації з Росією «у повній прозорості з Україною, європейськими партнерами та американськими союзниками». За його словами, Європа має власні інтереси, які необхідно захищати, особливо щодо майбутньої стратегічної стабільності на континенті.

«Ми повинні визначити правила співіснування, які обмежать ризик ескалації», – наголосив Макрон. – «Як європейці, ми повинні почати з визначення власних безпекових інтересів. І це має бути частиною мирної угоди. Чи повинні ми прийняти розгортання ракет великої дальності на відстані удару від наших кордонів? Чи повинні ми прийняти російське втручання в нашому сусідстві? Яким має бути контроль над озброєннями в епоху дронів?»

Читайте також: Мерц веде переговори з Макроном щодо «ядерної парасольки»

Він зауважив, що раніше багато питань безпеки вирішувалися на основі договорів, укладених без участі європейців або розірваних без координації з ними. На його думку, цього більше не можна допустити.

«Моя пропозиція сьогодні – розпочати серію консультацій щодо цього важливого питання», – заявив президент Франції, додавши, що вже обговорив ініціативу з британськими та німецькими колегами, але процес має бути ширшим і охопити всю Європу.

Водночас він наголосив, що тиск на Москву має посилюватися. ЄС готує 20-й пакет санкцій, зосереджений на енергетичному та фінансовому секторах. Окрему увагу він приділив російському «тіньовому флоту», зазначивши, що доходи РФ від нафти знизилися на 25%, а 75% суден, які потрапили під санкції, не повертаються до російських портів.

«Ми повинні розширити і зробити системним цей підхід щодо тіньового флоту, бо він ефективний і болісний для воєнної економіки Росії», – сказав він.

Ця заява пролунала на тлі тристоронніх переговорів України, США та Росії щодо завершення війни. Цього року вони вже відбулися кілька разів. Представники Європи у цих зустрічах участі не брали. Новий раунд переговорів запланований на 17-18 лютого в Женеві.



У грудні минулого року президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейцям доведеться знову розпочати прямі переговори з Путіним, якщо останні зусилля США щодо посередництва в укладенні мирної угоди з Україною проваляться.

За даними агенції Reuters, 4 лютого дипломатичний радник Макрона перебував у Москві, де провів переговори з Юрієм Ушаковим, помічником президента Росії Володимира Путіна. За даними агенції, метою зустрічі був діалог з ключових питань, передусім щодо України.



