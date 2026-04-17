У 7-му корпусі ДШВ підтверджують накопичення Росією сил на півдні Мирнограда

Війська РФ стягують ресурси до південних околиць Мирнограда на Донеччині, використовуючи житлову забудову як природне укриття, повідомив начальник комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкту Радіо Свобода).

«Противник справді має перевагу зараз у межах житлової забудови Покровська і Мирнограда. Вона надає йому насамперед укриття», – каже Полевий.

Проєкт DeepState 15 квітня повідомляв, що противник накопичує піхоту і ствольну артилерію на півдні Мирнограда, куди Україні складно діставати дронами.

За словами ж спікера 7-го корпусу, складність уражень пов’язана з тим, що роботі звичайних тактичних FPV (а не БпЛА категорії Middle Strike дальністю на 100 км) заважає забудова: «Висотки Мирнограда і Покровська – вони як гори, як ліс, що стоїть перед російською логістикою і прикриває їхній радіогоризонт». Спроби зазирнути за ці висотки за допомогою ретрансляторів чи розвідників, за його словами, упираються в активну роботу російського ППО. Навіть нові дрони на оптоволокні у місті втрачають ефективність – Полевий зазначає, що в щільній забудові кабель просто лягає на землю, перегинається або обривається об гострі кути будинків, що «стирчать, наче зуби».

Незважаючи на ці технологічні обмеження, спікер корпусу зазначає: південь Мирнограда не є абсолютною «сліпою зоною». Ураження там відбуваються, проте складність міського рельєфу та пріоритети командування зараз роблять цей напрямок одним із найважчих для роботи безпілотників.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту.

1 квітня Сирський заявив, що Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності активного фронту.