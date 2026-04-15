Рютте висловив оптимізм щодо фінансування критичних оборонних потреб України

Постачання американської зброї Україні в межах ініціативи PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України) триває – на цьому за підсумками 34-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») наголосив генсекретар НАТО Марк Рютте, передає кореспондентка Радіо Свобода. Посадовець привітав нові внески, оголошені державами-учасницями зустрічі.

«Росія зазнає труднощів на полі бою. Перемога для Володимира Путіна стає дедалі більш віддаленою мрією. Ми навіть бачимо повідомлення, що він усвідомлює складний стан економіки… Маємо продовжувати підтримку, адже безпека України – це наша безпека», – сказав Рютте.

Відповідаючи на запитання про реалістичність заявленої Україною цілі зібрати цього року 15 мільярдів доларів на зброю в межах PURL, генсекретар Рютте заявив, що він оптимістично налаштований щодо фінансування критично важливої для України зброї.

«Я оптимістично налаштований, що нам вдасться профінансувати потік допомоги зі Сполучених Штатів, зокрема критично важливу військову підтримку для України, включаючи протиповітряну оборону… У питанні розподілу навантаження ми могли б зробити більше. Наразі основний тягар несе обмежена кількість країн, але і тут ми бачимо позитивні зміни», – підкреслив Рютте.

Щодо ризиків виснаження запасів зброї США через війну на Близькому Сході, генсекретар сказав про «широке розуміння того, що нам потрібно діяти комплексно: забезпечити поповнення всіх наших запасів».

«Ми маємо нарощувати оборонне промислове виробництво, але водночас повинні гарантувати, що Україна має все необхідне, щоб продовжувати боротьбу. Тож у цьому питанні існує широке порозуміння по обидва боки океану», – наголосив Рютте.

Влітку 2025 року США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО. За даними української влади, у 2025 році сума внесків у програмі PURL склала 4,3 млрд доларів, з них за грудень – майже 1,5 млрд доларів.

Генсек НАТО Марк Рютте, який минулого тижня перебував з візитом у Вашингтоні, раніше заявляв, що, попри війну в Ірані, критично важливе обладнання продовжує надходити в Україну. За його даними, з літа 2025 року ініціатива PURL забезпечила «близько 75% усіх ракет для основних батарей (Patriot) України і 90% боєприпасів, що використовуються в інших системах ППО».