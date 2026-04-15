П’ять країн оголосили про нові внески в PURL – Федоров

П’ять європейських держав: Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва, Естонія – оголосили про нові внески в ініціативу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України) із закупівлі американської зброї для України. Про це за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України оголосив її міністр оборони Михайло Федоров, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Це важливо, тому що таким чином ми отримуємо PAC-3 – ракети до Patriot, які потрібні для того, щоб боротися з балістичними атаками ворога», – підкреслив Федоров.

Міністр оборони розкрив колегам, як Україна реалізовує план із зупинки просувань російських сил, а також - виснаження російської економіки. Березень, за його словами, став рекордом для РФ за кількістю втрат.

«Березень став рекордним місяцем щодо того, скільки було або важко поранено, або знищено росіян. Ми бачимо, що за усю зиму більше ніж сто тисяч росіян покинуло поле бою. І це більше, ніж можливості росіян щодо мобілізації всередині країни», – наголосив Федоров. Росія дані про втрати зазвичай не коментує.

Щодо ракет до систем ППО, які Україна отримає від Німеччини, урядовець підкреслив, що постачання заплановані на наступний рік, а також – 2028-й і 2029-й.

«Це велика можливість для нас сьогодні працювати з нашими партнерами щодо їхніх строків, щодо пошуку ракет PAC-2, PAC-3 і підготовки до наступної зими для того, щоб захистити нашу критичну інфраструктуру», – сказав Федоров.

За словами профільного міністра, пріоритетом для України залишаються протиповітряна оборони, дрони, боєприпаси.

«Ми детально сьогодні пройшлися по тому, як Росія намагається збільшити кількість виробництва дронів, ракет. Нам потрібно діяти для того, щоб продовжувати перехоплювати ініціативу… І я вважаю, що нам вдається це робити», – резюмував міністр.

Федоров додав, що наступний «Рамштайн» запланований на червень.

Влітку 2025 року США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО. За даними української влади, у 2025 році сума внесків у програмі PURL склала 4,3 млрд доларів, з них за грудень – майже 1,5 млрд доларів.

Генсек НАТО Марк Рютте, який минулого тижня перебував з візитом у Вашингтоні, раніше заявляв, що, попри війну в Ірані, критично важливе обладнання продовжує надходити в Україну. За його даними, з літа 2025 року ініціатива PURL забезпечила «близько 75% усіх ракет для основних батарей (Patriot) України і 90% боєприпасів, що використовуються в інших системах ППО».