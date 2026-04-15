Пісторіус про сотні ракет до Patriot із нового пакету допомоги Україні: їх постачатимуть протягом 4 років

Зміцнення протиповітряної оборони є ключовим елементом пакету допомоги Україні, погодженого 14 квітня Німеччиною, повідомив після засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Він (пакет – ред.) включає сотні керованих ракет до систем Patriot. Вони постачатимуться поступово протягом наступних чотирьох років. Крім того, ми надамо Україні додаткові пускові установки для систем IRIS-T SLM. Також профінансуємо додаткові далекобійні дрони, які вироблятимуться в Україні. І ми дивимося в майбутнє: ми вирішили спільно розвивати і виробляти системи середньої й великої дальності», – сказав Пісторіус.

Урядовець наголосив, що за останні роки відносини України й Німеччини поглибилися: тепер вони не лише про суто військову підтримку, а і стратегічне партнерство, вигідне обом сторонам.

«Росія виграє від нинішніх подій на Близькому Сході. Зростання цін на нафту наповнює військову скарбницю Володимира Путіна – принаймні на цей момент… Так звані російсько-українські мирні переговори наразі призупинені. Але правда в тому, що Росія ніколи й не ставилася до них серйозно. Саме тому ще важливіше підтримувати Україну», – наголосив Пісторіус.

Напередодні в Міністерстві оборони України повідомили про новий «масштабний пакет» співпраці з Німеччиною на чотири мільярди євро, що передбачає посилення української протиповітряної оборони, розвиток далекобійних спроможностей, а також спільне виробництво дронів.

«Німеччина профінансує контракт на кілька сотень ракет до Patriot – це суттєво підсилить захист українських міст і критичної інфраструктури. Також передбачено постачання 36 пускових установок IRIS-T, що посилить багаторівневу систему ППО. Домовилися про 300 млн євро інвестицій у далекобійні спроможності, що дасть змогу нарощувати виробництво українського озброєння. У межах ініціативи Build with Ukraine запускаємо спільне виробництво mid-strike дронів із використанням AI. На першому етапі – 5 000 дронів для Сил оборони», – повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Німеччина стала найбільшим європейським донором України в її боротьбі проти російської агресії на тлі того, що Сполучені Штати за президентства Дональда Трампа скоротили підтримку.