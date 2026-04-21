Зеленський заявив про «часткове зростання військових амбіцій» РФ на тлі зменшення тиску партнерів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зменшення санкційного і політичного тиску на Росію від партнерів призвело до «часткового зростання» російських військових амбіцій.

Зеленський написав про це 21 квітня в телеграмі після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і начальника Генерального штабу Андрія Гнатова.

«Детально аналізуємо оновлені російські плани війни. Командування Збройних сил України чітко розуміє, що саме планує ворог і які пріоритети визначені для російської армії політичним керівництвом Росії. Будемо протидіяти. На жаль, зменшення санкційного і політичного тиску від наших партнерів на агресора позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій. Але наші далекобійні санкції, нарощування застосування дронів на передовій і активні дії наших підрозділів забезпечать необхідні відповіді окупанту», – зазначив Зеленський.

За словами президента, сьогодні він затвердив перелік наступних операцій.

15 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська армія зі зміною погоди активізувала наступальні дії та проводить їх практично по всій лінії фронту завдовжки 1200 кілометрів. Найгарячішими напрямками протягом березня були, за його даними, Олександрівський, Покровський, Костянтинівський і Лиманський.

Президент Володимир Зеленський 3 квітня з посиланням на британську розвідку заявив, що ситуація на фронті для України складна, але найкраща за останні 10 місяців.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».

При цьому, кажуть в ISW, Кремль намагається створити «хибне відчуття терміновості», намагаючись змусити Україну поступитися неокупованою частиною Донецької області, яку російські війська виявилися нездатними взяти на полі бою.

В Інституті вивчення війни назвали неправдивими заяви речника Кремля Дмитра Пєскова, який 31 березня сказав, що Україні потрібне «будь-яке» перемир’я, бо динаміка на фронті не на її користь, а російські війська просуваються вздовж усієї лінії фронту.

Аналітики звернули увагу на те, що війська РФ намагалися, але не змогли, захопити так званий український пояс фортець на Донбасі в 2014 і 2022 роках, а також не продемонстрували здатності швидко захоплювати міста подібного розміру.