США знову частково послабили санкції проти російської нафти на місяць

Сполучені Штати знову тимчасово послабили санкції щодо російської нафти, видавши новий виняток, яка дозволяє доставляти та продавати певні партії, що вже перебувають у морі. Таке рішення ухвалило Міністерство фінансів США у той час, коли Вашингтон публічно наполягає, що продовжує тиск на Кремль.

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) американського Мінфіну 17 квітня опублікувало Загальну ліцензію 134B, яка дозволяє операції, пов’язані з російською сирою нафтою та нафтопродуктами, завантаженими на судна станом на цю дату. Виняток діє до 16 травня та замінює попередню ліцензію, термін дії якої закінчився 11 квітня.





Оновлена ліцензія має вузький характер – вона поширюється лише на нафту, вже завантажену на судна, – але критики кажуть, що повторне застосування таких винятків ризикує підірвати ширший режим санкцій, запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Провідні демократи в Сенаті, включно із Чаком Шумером, Елізабет Воррен та Джин Шагін, засудили це рішення як «розворот на 180 градусів», стверджуючи, що воно надсилає неоднозначний сигнал у той час, коли Росія продовжує військову кампанію проти України.

«Це рішення ганебне», – заявили вони у спільній заяві, вказуючи на те, що російські атаки на Україну тривають, а послаблення санкцій може продовжити війну.

Міністр фінансів США Скотт Бессент 15 квітня заявив, що Вашингтон не продовжуватиме дію винятків, які дозволяли закуповувати іранську і російську нафту без застосування санкцій США.