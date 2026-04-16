«Це не могло спрацювати» – Власюк пояснив, чому вважає недоцільними винятки для РФ із режиму санкцій

Україна вважає, що винятки з режиму санкцій для РФ, запроваджені США після початку бойових дій проти Ірану, були недоцільними. Про це Радіо Свобода розповів у Вашингтоні уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

«Обсяги російської нафти, доступної на ринку, і обсяги нафти, заблокованої через ситуацію в Ормузькій протоці, не можна порівнювати. Неможливо врятувати ринок, який стикається з дефіцитом приблизно 16 мільйонів барелів на добу, дозволивши повернути лише два-три мільйони барелів на добу. Цифри просто не сходяться. Це не могло спрацювати з самого початку», – вважає український чиновник.

Міністр фінансів США Скотт Бессент 15 квітня заявив, що Вашингтон не продовжуватиме дію винятків, які дозволяли закуповувати іранську і російську нафту без застосування санкцій США.

Як повідомило Politico, санкції проти російської нафти знову набули чинності після завершення 11 квітня терміну дії спеціальної ліцензії. Вона дозволяла реалізувати нафту, що вже була в транзиті, і мала тимчасовий характер.

Раніше в США обговорювалося продовження дозволу, але частина сенаторів закликала відмовитися від цього кроку, вказуючи, що за місяць Росія отримала близько чотирьох мільярдів доларів від нафтових угод.

Генліцензії були видані на тлі зростання цін на нафту через війну США й Ізраїлю з Іраном і ситуацію в Ормузькій протоці. Після провалу переговорів США й Ірану в Ісламабаді ціни на нафту Brent знову зросли, станом на вечір 16 квітня еталонний сорт перебуває неподалік від позначки 100 доларів за барель.