США не продовжуватимуть ліцензії на купівлю російської й іранської нафти – Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент 15 квітня заявив, що Вашингтон не продовжуватиме дію винятків, які дозволяли закуповувати іранську і російську нафту без застосування санкцій США.

«Ми не поновлюватимемо генеральну ліцензію на російську нафту, і ми не поновлюватимемо генеральну ліцензію на іранську нафту. Це була нафта, яка перебувала на воді до 11 березня. Тож все це вже використано», – сказав Бессент на брифінгу в Білому домі.

14 квітня агентство Reuters повідомило, що США не планують поновлювати 30-денний виняток із санкцій, термін дії якого закінчується цього тижня, на іранську нафту в морі, і дозволили аналогічному винятку з санкцій на російську нафту вичерпатися на вихідних.

Як повідомило Politico, санкції проти російської нафти знову набули чинності після завершення 11 квітня терміну дії спеціальної ліцензії. Вона дозволяла реалізувати нафту, що вже була в транзиті, і мала тимчасовий характер.

Раніше в США обговорювалося продовження дозволу, але частина сенаторів закликала відмовитися від цього кроку, вказуючи, що за місяць Росія отримала близько чотирьох мільярдів доларів від нафтових угод.

Генліцензії були видані на тлі зростання цін на нафту через війну США й Ізраїлю з Іраном і ситуацію в Ормузькій протоці. Після провалу переговорів США й Ірану в Ісламабаді ціни на нафту Brent знову зросли, перевищивши 100 доларів за барель.