Термін дії послаблення санкцій США щодо російської нафти закінчився

Санкції США щодо російської нафти повернулися після того, як адміністрація Дональда Трампа дозволила на цих вихідних закінчитися терміну дії винятку.

Мінфін США 13 березня послабив обмеження на продаж російських нафти та нафтопродуктів, які вже були завантажені на судна, щоб знизити ціни після фактичної блокади Іраном Ормузької протоки у відповідь на американсько-ізраїльську операцію. Термін дії відстрочки сплив 11 квітня.

Відомство не відповіло на запитання видання Politico про закінчення терміну, проте послалося на березневу заяву міністра фінансів Скотта Бессента, який називав послаблення «короткостроковим заходом». Демократи в Конгресі раніше розкритикували відстрочку, заявивши, що послаблення дозволили Росії та її пособникам заробити додатково понад чотири мільярди доларів. Міністр фінансів Скотт Бессент зазначав, що, згідно з аналізом відомства, за час скасування санкцій Росія мала отримати не більше ніж два мільярди доларів.

Вперше за п’ять років у Росії закупили 2,5 мільйони барелів сирої нафти Філіппіни. Ще 27 тисяч тонн російських нафтопродуктів прибули до Південної Кореї (вона не купувала нафту в Росії з 2022 року), зазначає проєкт Радіо Свобода «Настоящее время».



Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що американські санкції проти російської нафти буде відновлено після завершення кампанії проти Ірану.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Іран у відповідь заблокував судноплавство в Ормузькій протоці, через яку проходить близько 20% світових морських поставок нафти, що призвело до зростання цін на пальне.

Одним із головних бенефеціарів цього стала Росія, повідомляли аналітики Financial Times. Ціни на російську нафту марки Urals на початок квітня досягли максимуму за останні 13 років. За прогнозами експертів, додаткові нафтогазові доходи у квітні можуть досягти або навіть перевищити трильйон рублів.