США зняли санкції із трьох російських морських суден

США зняли санкції із трьох морських суден, які ходять під російським прапором. Про це йдеться в опублікованому у вівторок повідомленні Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

У повідомленні про зняття санкцій, зокрема пов’язаних з Росією, згадані контейнеровози Fesco Moneron, Fesco Magadan і вантажне судно Sv.Nikolay. Причин такого рішення не наводяться.

Fesco Moneron та Fesco Magadan потрапили під санкції 22 лютого 2022 року. Судно Sv.Nikolay було внесено до списку обмежень 6 квітня того ж року.

Як пише видання «Важные истории», контейнеровози потрапили до списків санкцій в рамках обмежень проти «Промсвязьбанка, який працює як опорний банк російського Міноборони. В 2022 році судна належали «дочці» банку «ПСБ-Лізинг». У порушенні санкцій, перевезенні зброї, товарів подвійного призначення чи контрабанді судно не було помічено. Сьогодні вони належать компанії, пов’язаній із логістичним оператором Fesco. Ймовірно, виведення з-під санкцій пов’язане з цим, припустили «Важные истории».

Судно Sv.Nikolay також підпало під вторинні санкції за зв’язок із великим російським банком. Вказувалося на його зв’язок із компанією «Альфа-Лизинг», що належить «Альфа-банку». Наразі це вантажне судно, як зазначається, належить російській судноплавній компанії «Риверси Плюс».