«Сподіваюсь, на це є причини»: спікер 7-го АК про утримання позицій на півночі Покровська та Мирнограда

Російська армія майже окупувала Мирноград на Донеччині, розгорнувши в місті артилерію, інфраструктуру для операторів дронів, командні пункти та засоби РЕБ – і при цьому продовжує тиснути на останні українські позиції на північних околицях. Українські військові у коментарі «Українській правді» визнають, що вже не можуть діставати противника на півдні міста.

Паралельно погіршується ситуація на флангах агломерації: російські війська зайняли нові позиції в Родинському на північ від Мирнограда та просунулися у сусідньому селі Красний Лиман, повідомив 17 квітня проєкт DeepState.

Про «логістичний кошмар» на флангах, тактику middle strike та реальний стан справ у «кишені» Покровської агломерації Донбас Реалії розповів начальник відділу комунікацій 7-го армійського корпусу швидкого реагування ДШВ Володимир Полевий.

– Як прокоментуєте ситуацію, що склалася в Мирнограді?

– У цілому ми можемо підтвердити, що противник справді накопичується на півдні Мирнограда. Ця ситуація не нова, просто на неї зараз, можливо, звернули увагу аналітики DeepState. Раніше ми про це також говорили.

Причиною цього є тактичні переваги, про які ми постійно говоримо. Противник справді має переваги зараз у межах житлової забудови Покровська і Мирнограда. Вона надає йому насамперед укриття. Це дозволило їм затягнути в Покровськ і Мирноград на певному етапі групи пілотів. Відповідно, засоби ураження, [наприклад], FPV-дрони, прикривають переміщення і логістику противника в самих містах. А міста надають місця, де можна сховати як техніку, так і особовий склад, зокрема, і артилерію.

Щодо ролі артилерії в [питанні] тиску на Гришине Село на північному заході від Покровська– я б не переоцінював її роль. Тут говорять цифри, і вони красномовно свідчать, що насамперед наші військові зазнають втрати у техніці й живій силі від уражень FPV-дронів. Причиною цього є розміщення пілотів-операторів у зручних умовах міської забудови .

Не треба забувати про те, що росіяни також мають технології віддаленого керування. Тобто це означає, що в Покровськ і Мирноград їм треба завезти лише технічний персонал, який буде під’єднувати акумулятори, бойові частини й перевіряти налаштування. Загориться зелена лампочка – все, дрон готовий для використання. При цьому пілот перебуває на безпечній відстані, десь в Донецьку, наприклад. І так, ця відстань, з якої вони керують, менша, але це все одно десятки кілометрів від лінії фронту. Тобто ми точно на нашому рівні не уражаємо російських пілотів, які керують дронами, що злітають із Покровська та Мирнограда.

Я зверну вашу увагу на те, що якщо ми продовжуємо тримати наші позиції на півночі Мирнограда і Покровська, то відстань від цих точок злету до наших позицій – це один-два кілометри. А до наших точок злету, до північних околиць Покровська чи Мирнограда – це кілометрів 15. Відповідно, якщо дрон долає один кілометр приблизно за одну хвилину, то час підльоту і реагування у росіян – це півтори хвилини на певну дію. Наприклад, на те, щоб вони виявили пересування [Сил оборони] на півночі Покровська чи Мирнограда. Ми ж реагуємо протягом 15 хвилин. Це банальна математика. Це надає, безумовно, величезні переваги росіянам.

Також треба не забувати про наш лівий фланг – Родинське. У ньому також вже перебувають, на жаль, групи російських пілотів, і, відповідно, наші позиції на півночі Покровська чи Мирнограда – це для нас логістичний кошмар.

– Ви сказали, що Сили оборони продовжують тримати позиції на півночі Покровська та Мирнограда, як ви дивитися на цю ситуацію? Не дають наказу відходити з цієї «кишені»? У відеоогляді проєкту DeepState теж звертають увагу, що варто було б віддати цей наказ, тому що навіть на карті можна побачити, що це дуже невигідні позиції. Наказу немає?

– 7-й корпус виконує завдання з оборони цих позицій, відповідно, ми маємо наказ тримати наші лінії, проводити там ротації при можливості, здійснювати забезпечення цих підрозділів. Сподіваюся, що на це є певні причини.

Наприклад, суто теоретично, якби ми відновили якісь потужніші позиції та відсунули російських пілотів, то можна було б з Покровська і Мирнограда загрожувати Добропільському виступу росіян або зрізати виступ, який зараз наростився в сторону Гришиного. Але, в принципі, з тактичного погляду оборони 7-го корпусу, ці позиції не несуть нам жодних переваг, а тільки ризики .

– У 1-му корпусі Нацгвардії «Азов» заявили, що українські бійці взяли під контроль усі російські логістичні шляхи біля окупованого Донецька, і віднині будуть знищувати всі цілі, які будуть рухатися по цих напрямках. Як підтвердження, у корпусі опублікували відео польотів над окупованим Донецьком та над самою «Донбас Ареною».

Водночас DeepState стверджує, що українські дрони не дістають до півдня Покровська та Мирнограда. Як? До Донецька дістають, а до півдня Покровська і Мирнограда не дістають. Розкажіть, у чому особливість?

– Йдеться про різні типи зброї і дронів. У випадку ураження в Донецьку працює так званий middle strike Удари середньої дальності«Азову». Якщо ви дивилися це відео, то там є навіть позначки, що це дрони FirePoint Українська компанія, що займається оборонними технологіями– дрони середньої ланки. Вони чудово діють, зарекомендували себе на відстані 100 кілометрів. Це middle strike.

Якщо говорити про Мирноград і Покровськ: ми працюємо з 1-м армійським корпусом, але, на жаль, у нас middle strike – це придані підрозділи, і, очевидно, зараз є інші пріоритети, тому вони не уражають південь Мирнограда чи Покровська.

Південь Мирнограда чи Покровська від позицій наших пілотів – це кілометрів 20-25. Теоретично цю дистанцію можна долати звичайними тактичними дронами, так званими FPV квадрокоптерного мультироторного типу. Що нам заважає? Перше, я казав про відстань – це важливо. Росіяни тут мають «плече» на 10 км коротше, ніж ми, і фактично мають можливість дотягуватись до позиції наших пілотів. Нам треба дуже гарно маскуватися.

Друге, ми говорили про цей фактор, що самі висотки Мирнограда і Покровська – вони ніби як гори чи як ліс, що стоїть перед російською логістикою і прикриває їхній радіогоризонт . Зазирнути за цей радіогоризонт можливо. Є технології з автоматичним донаведенням або з розміщенням ретрансляторів десь у повітрі. Але, знову ж таки, ці ретранслятори чи наші розвідники потрапляють у поле дії російського ППО. Воно дуже активно працює по наших безпілотниках.

На тактичному рівні FPV-дронів очима для піхоти є так звані « мавіки Лінійка безпілотних літальних апаратів, розроблених компанією DJI». Нам потрібно їх вивезти на південь від Покровська чи Мирнограда для спостереження за цими позиціями, щоб ефективно працювати нашими тактичними дронами. І тут історія, знову ж таки, про ці кілометри, які є критичними для FPV.

Ми зараз працюємо на відстані 30 кілометрів – це нормальна дистанція, на якій можна теоретично працювати. Але для того, щоб бачити, що там відбувається, нам треба туди завезти «мавіки». А «мавіки» не мають такої глибини. І проти них працюють уже російські перехоплювачі. Вони (російські військові – ред.) мають 10-15 хвилин переваги в тому, що швидко визначають, що летить наш «мавік». Вони починають його знищувати і роблять це доволі ефективно. Не треба применшувати російські успіхи.

Теоретично, ми можемо вражати південь Покровська і Мирнограда вже в режимі middle strike. Є технічні рішення, які дозволяють вражати цю логістику, і ми це робимо час від часу. Не можна говорити, що це сліпа зона. Але є технологічні обмеження використання наших дронів тактичного рівня на радіокеруванні.

Якщо говорити про наше оптоволокно, то міська забудова – як зуби. Стирчать будинки, пролітає дрон, його оптоволокно лягає на землю, починає там загинатися, перебиватися. У цих умовах міської забудови можна встановлювати якісь фізичні перепони або обрізати лінії нашого оптоволокна і також ставити перешкоди для роботи наших дронів на оптоволокні.

Тому нашим дронам тактичного рівня там працювати важко, а для middle strike зараз визначені інші пріоритети, наприклад, Донецьк. Ми вітаємо цю роботу, бачимо, що middle strike гарно працює будь-де, де він включається, але, на жаль, це зараз не південь Покровська та Мирнограда.

– Щодо накопичення російських сил і засобів на півдні Покровська та Мирнограда, про що взагалі йдеться? Про які цифри ми можемо говорити, про яку техніку і в якій кількості?

В інтерв'ю Financial Times сам заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Росія готує весняно-літній наступ, що не є новиною, і залучає стратегічний резерв, щоб збільшити своє угруповання в Україні ще на 20 тисяч людей. Ви бачите якесь зосередження цих резервів на півдні цих міст?

– Якщо говорити про нашу смугу відповідальності, то Покровськ і Мирноград дуже гарно приховують ці переміщення російських військ, але є різні інші ознаки, за якими можна фіксувати справжнє накопичення і підготовку наступу.

Якихось таких дуже активних дій ми зараз не спостерігаємо, проте аналітики DeepState говорили про заведення і накопичення там (на півдні обох міст – ред.) артилерії. А от з артилерією історія якраз протилежна.

Тут я повинен сказати, що росіяни працюють за своїми твердолобими доктринами. Якщо, витягнувши на передню лінію пілотів, вони вважають, що це лінія боєзіткнення, і вона вже посунулася вперед на північній околиці Покровська і Мирнограда, то, згідно з їхніми доктринами, треба затягувати артилерію для підтримки руху піхоти. Вони починають підтягувати її ближче до лінії боєзіткнення. Відповідно, вони потрапляють в зону ураження наших тактичних дронів. Ми починаємо їх активно уражати.

Аналітики кричать, мовляв, о, дивіться, росіяни підтягують артилерію. А я б сказав, о, дивіться, росіяни роблять помилки. Дякую їм за те, що вони підтягують артилерію і підставляють її під удари наших FPV-дронів. Нагадаю, що основним засобом ураження у них залишається FPV, а артилерію вони підтягують за своєю твердолобою звичкою слідувати певним доктринам. Ось тут можна їм поплескати й дякувати за те, що ми активно винищуємо їхню артилерію.

