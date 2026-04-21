«Мінськ готує театр воєнних дій». Військовий експерт про загрозу з Білорусі та «розтяжку» для ЗСУ

Дії Білорусі на кордоні з Україною – це підготовка театру воєнних дій, але бойові дії з території Білорусі не є неминучими, вважає український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, колишній співробітник Міністерства оборони України та учасник миротворчих місій у Косові та Іраку Сергій Грабський.

Стисло зі слів Сергія Грабського:

– Жоден із факторів, названих Зеленським і Кулебою, не свідчить про те, що війна Білорусі з Україною неминуча, доки немає концентрації великих військових сил.

– Білорусь готова до мобілізації, вона також готувала свою територію як театр воєнних дій.

– Росія може перекинути до Білорусі сили для провокаційних дій проти України, щоб відтягнути українські Сили оборони до кордону з Білоруссю.

– У разі нападу російських та білоруських військ на країни Балтії українська армія може завдати по них удару, оскільки країни Балтії будуть уже не партнерами, а союзниками України.

– Президент України Володимир Зеленський 17 квітня говорив про воєнні загрози з боку Білорусі, про те, що в Білорусі будують дороги, які ведуть до кордону з Україною, та облаштовують артилерійські позиції поблизу кордону. Днями колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що Білорусь готується відкрити другий фронт у війні з Україною, і назвав 5 чинників цього.

Наскільки ці фактори роблять війну між Білоруссю та Україною неминучою?

– Жоден із цих факторів не означає, що війна вже неминуча і що вона може швидко початися. Чому? Відповідь дуже проста. Хто становить основу будь-якої армії? Люди. Яка ситуація на сьогодні? Чи є підстави говорити, що саме зараз є фактори незворотності цієї війни? Ні, їх немає.

Чи можна підготувати, як кажуть, театр воєнних дій для операції з території Білорусі? Так, безумовно. Білорусь із квітня 2022 року розпочала масштабний комплекс заходів для зміцнення бойової та мобілізаційної готовності . Вони проводять постійну перевірку особового складу, його облік і реєстрацію. Вони проводять заняття з територіальною обороною. Вони проводять навчальні заняття для військових спеціалістів різного рівня. Маріонетковий уряд Білорусі виконує завдання, які дають йому можливість мобілізувати відповідну кількість людей.

Але в цьому конфлікті велику роль відіграє також театр воєнних дій, до якого треба бути підготовленим. А він специфічний. Тому, можливо, і спостерігається таке зростання інтенсивності роботи вздовж кордону, але це не означає, що сьогодні війна неминуча.

Більш того, навіть коли Москва розпочала масштабну агресію, вони не ризикували атакувати з території Білорусі регіони України поза Чорнобильською зоною, тобто поза межами районів, які безпосередньо межують із Російською Федерацією. Чому? Тому що є фактор природних умов. І ми бачили, чим закінчилася авантюра росіян, коли вони полізли через Чорнобиль, через ліси Чернігівщини, а потім були змушені відступати.

Воно так не працює. Якщо ти не можеш розпочати наступ на широкому фронті, ти приречений на поразку, особливо в умовах сучасної війни.

Але ми не можемо розслабитися. По-перше, після того, як буде підготовлений театр воєнних дій, туди можна перекинути відповідні російські підрозділи, і вони можуть активізувати провокаційну роботу із заходом диверсійних груп із території Білорусі на територію України .

Це вимагатиме передислокації в ті райони Сил оборони України та додаткових ресурсів, щоб запобігти таким діям противника.

Перенаправлення ресурсів на інші напрямки послаблює основні ділянки фронту і ставить Сили оборони на так звану «розтяжку».

Тому можна говорити про багато факторів, але найголовніше, що треба розуміти, – Білорусь уже готова до мобілізації, а сам початок мобілізації може стати чинником, який зробить війну неминучою .

Варто також враховувати ще один фактор. Нам властива україноцентричність. Але якщо подивитися на карту, то логічніше припустити, що такі позиції будуються в тому числі й для того, щоб стримати можливе просування українських військ у випадку, якщо Кремль вирішить проводити агресивні дії з території Білорусі проти країн Балтії.

Якщо, борони Боже, рішення про це буде ухвалене, то, природно, країни Балтії стануть уже не партнерами, а союзниками України у війні. І відповідно ми будемо зобов’язані вступити в бойові дії, щоб підтримати наших союзників. І це також підстава говорити, що Мінськ готує театр воєнних дій, щоб мати можливість стримувати українські Сили оборони, які можуть діяти як в українських інтересах, так і в інтересах наших союзників.