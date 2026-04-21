«Мінськ готує театр воєнних дій». Військовий експерт про загрозу з Білорусі та «розтяжку» для ЗСУ

Дії Білорусі на кордоні з Україною – це підготовка театру воєнних дій, але бойові дії з території Білорусі не є неминучими, вважає український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, колишній співробітник Міністерства оборони України та учасник миротворчих місій у Косові та Іраку Сергій Грабський.
Стисло зі слів Сергія Грабського:
– Жоден із факторів, названих Зеленським і Кулебою, не свідчить про те, що війна Білорусі з Україною неминуча, доки немає концентрації великих військових сил.
– Білорусь готова до мобілізації, вона також готувала свою територію як театр воєнних дій.
– Росія може перекинути до Білорусі сили для провокаційних дій проти України, щоб відтягнути українські Сили оборони до кордону з Білоруссю.
– У разі нападу російських та білоруських військ на країни Балтії українська армія може завдати по них удару, оскільки країни Балтії будуть уже не партнерами, а союзниками України.
– Президент України Володимир Зеленський 17 квітня говорив про воєнні загрози з боку Білорусі, про те, що в Білорусі будують дороги, які ведуть до кордону з Україною, та облаштовують артилерійські позиції поблизу кордону. Днями колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що Білорусь готується відкрити другий фронт у війні з Україною, і назвав 5 чинників цього.
Наскільки ці фактори роблять війну між Білоруссю та Україною неминучою?
– Жоден із цих факторів не означає, що війна вже неминуча і що вона може швидко початися. Чому? Відповідь дуже проста. Хто становить основу будь-якої армії? Люди. Яка ситуація на сьогодні? Чи є підстави говорити, що саме зараз є фактори незворотності цієї війни? Ні, їх немає.
Чи можна підготувати, як кажуть, театр воєнних дій для операції з території Білорусі? Так, безумовно. Білорусь із квітня 2022 року розпочала масштабний комплекс заходів для зміцнення бойової та мобілізаційної готовності. Вони проводять постійну перевірку особового складу, його облік і реєстрацію. Вони проводять заняття з територіальною обороною. Вони проводять навчальні заняття для військових спеціалістів різного рівня. Маріонетковий уряд Білорусі виконує завдання, які дають йому можливість мобілізувати відповідну кількість людей.
Але в цьому конфлікті велику роль відіграє також театр воєнних дій, до якого треба бути підготовленим. А він специфічний. Тому, можливо, і спостерігається таке зростання інтенсивності роботи вздовж кордону, але це не означає, що сьогодні війна неминуча.
Більш того, навіть коли Москва розпочала масштабну агресію, вони не ризикували атакувати з території Білорусі регіони України поза Чорнобильською зоною, тобто поза межами районів, які безпосередньо межують із Російською Федерацією. Чому? Тому що є фактор природних умов. І ми бачили, чим закінчилася авантюра росіян, коли вони полізли через Чорнобиль, через ліси Чернігівщини, а потім були змушені відступати.
Воно так не працює. Якщо ти не можеш розпочати наступ на широкому фронті, ти приречений на поразку, особливо в умовах сучасної війни.
Але ми не можемо розслабитися. По-перше, після того, як буде підготовлений театр воєнних дій, туди можна перекинути відповідні російські підрозділи, і вони можуть активізувати провокаційну роботу із заходом диверсійних груп із території Білорусі на територію України.
Це вимагатиме передислокації в ті райони Сил оборони України та додаткових ресурсів, щоб запобігти таким діям противника.
Перенаправлення ресурсів на інші напрямки послаблює основні ділянки фронту і ставить Сили оборони на так звану «розтяжку».
Тому можна говорити про багато факторів, але найголовніше, що треба розуміти, – Білорусь уже готова до мобілізації, а сам початок мобілізації може стати чинником, який зробить війну неминучою.
Варто також враховувати ще один фактор. Нам властива україноцентричність. Але якщо подивитися на карту, то логічніше припустити, що такі позиції будуються в тому числі й для того, щоб стримати можливе просування українських військ у випадку, якщо Кремль вирішить проводити агресивні дії з території Білорусі проти країн Балтії.
Якщо, борони Боже, рішення про це буде ухвалене, то, природно, країни Балтії стануть уже не партнерами, а союзниками України у війні. І відповідно ми будемо зобов’язані вступити в бойові дії, щоб підтримати наших союзників. І це також підстава говорити, що Мінськ готує театр воєнних дій, щоб мати можливість стримувати українські Сили оборони, які можуть діяти як в українських інтересах, так і в інтересах наших союзників.