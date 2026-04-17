Білорусь: Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу на службу

Білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу, повідомила 17 квітня його пресслужба.

Документ передбачає, що у 2026 році до збройних сил і органів прикордонної служби Білорусі будуть призвані чоловіки віком до 27 років з числа офіцерів запасу, які не проходили строкову службу, службу в резерві і не мають права на відстрочку.

Як йдеться в повідомленні, такі заходи проводяться «щорічно на плановій основі».

«Реалізація указу дозволить підвищити рівень укомплектованості первинних військових посад офіцерського складу і забезпечити підготовку мобілізаційного резерву», – йдеться у повідомленні.

Олександр Лукашенко на нараді за участю понад 300 військовослужбовців 1 квітня заявив, що Білорусь готується до війни. «Мирного часу бути не може. Ми готуємося до війни. У цій аудиторії, і не тільки в цій, люди повинні розуміти, що ми категорично проти війни. Особливо наші офіцери, наші солдати, збройні сили. Бо ми знаємо, що таке війна», – сказав Лукашенко.

Режим Лукашенка регулярно проводить навчання, навчання і збори на тлі загострення відносин із Заходом і повномасштабної війни Росії проти України, в якій офіційний Мінськ підтримує Кремль. У лютому 2022 року вторгнення в Україну відбулося в тому числі з білоруської території.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.

17 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вкотре намагатиметься втягнути Білорусь у свою війну. «За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України й налагодження артилерійських позицій. Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь», – зазначив він.