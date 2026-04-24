Сирський розповів головам військових комітетів НАТО та ЄС про ситуацію на фронті й удари по Росії

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 24 квітня провів зустріч із головами військових комітетів НАТО та Європейського Союзу адміралом Джузеппе Каво Драгоне та генералом Шоном Кленсі.

«Надзвичайно символічно, що очільники військових комітетів двох найпотужніших міжнародних безпекових організацій одночасно перебувають в Україні», – заявив він.

Сирський поінформував військовопосадовців про поточну обстановку на лінії фронту:

«Незважаючи на значні втрати особового складу, озброєння та військової техніки, противник не відмовляється від продовження наступальних дій. Для нівелювання його кількісної переваги Сили оборони України застосовують якісні підходи до ведення бойових дій, змушуючи ворога діяти в невигідних умовах і постійно переносити терміни виконання поставлених завдань».

За даними головнокомандувача, протягом останніх чотирьох місяців українські підрозділи безпілотних систем уражають більше російської живої сили, ніж РФ здатна мобілізувати.





Також тривають операції Сил оборони з ураження ключових об’єктів воєнно-промислового комплексу та військової інфраструктури РФ.

«Прямі і непрямі економічні збитки, завдані ворогу, становлять близько 25,5 мільярда доларів США», – оцінив Сирський.

Окремо він вказав на критичні потреби української армії. За його словами, через постійні російські атаки протиповітряна оборона залишається першочерговим пріоритетом України.

Він подякував альянсу за консолідацію зусиль союзників у межах ініціативи (PURL), а також за ефективну діяльність Місії НАТО з допомоги Україні (NSATU), що забезпечує координацію постачання міжнародної військової допомоги, логістики, а також підготовку військ. Він також відзначив підготовку країнам ЄС понад 90 тисяч військовослужбовців Сил оборони України в межах місії ЄС з військової допомоги (EUMAM).

«Переконаний, що співпраця з Європейським Союзом і НАТО є стратегічно важливою як для України, так і для партнерів. Спільними зусиллями зміцнюємо безпеку та формуємо основу для стабільного і мирного майбутнього», – додав Сирський.

Читайте також: Генштаб заявив про зміну командирів і розслідування через провали в забезпеченні під Куп’янськом

Пресслужба голови військового комітету ЄС повідомила, що Кленсі й Драгоне зустрілися із Сирським, а також заступником міністра закордонних справ Євгеном Перебийнісом, представником НАТО в Україні Патріком Тернером і посолкою ЄС Катаріною Матерновою.

У військовому комітеті ЄС назвали взаємну доповнюваність блоку й НАТО важливою для забезпечення скоординованої та ефективної підтримки:

«Узгоджена, скоординована та віддана: підтримка України триває – стільки, скільки потрібно. Безпека України залишається центральною для безпеки Європи».





Командування НАТО не коментувало зустріч.

Президент Володимир Зеленський 3 квітня з посиланням на британську розвідку заявив, що ситуація на фронті для України складна, але найкраща за останні 10 місяців.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) раніше заявляли, що реалії поля бою на кінець березня 2026 року демонструють, що «значні російські здобутки на фронті, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими».