Генштаб заявив про зміну командирів і розслідування через провали в забезпеченні під Куп’янськом

Генштаб ЗСУ повідомив про кадрові зміни в командуванні 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка виконує бойові завдання з оборони Куп’янська, а також 10-го армійського корпусу після повідомлень про погане забезпечення бійців на позиціях на Харківському напрямку.

У Генштабі зазначили, що систематичні авіаційні й ракетні удари противника по переправах через річку Оскіл суттєво ускладнили логістичне забезпечення підрозділів Сил оборони в районі міста Куп’янськ, і логістика військ тут забезпечується за допомогою плавзасобів і важких БпЛА.

«У цих складних умовах особлива увага приділяється забезпеченню наших військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. У той же час, попереднім командуванням 14-ї окремої механізованої бригади приховувався реальний стан справ, було втрачено певну кількість позицій і допущено низку прорахунків щодо забезпечення військовослужбовців. Зокрема, виявлено проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригади», – йдеться в повідомленні.

«З метою виправлення ситуації прийнято низку кадрових рішень. Зокрема, усунуто з посади командира 14 омбр, звільнено з посади і призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу. Командиром 14 омбр призначено полковника Тараса Максімова, а 10 армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов», – додали в командуванні.

За повідомленням, за результатами виявлених порушень комплексна комісія Сухопутних військ проводить розслідування.

«На даний час завершується службове розслідування щодо посадових осіб 14 омбр, за результатами якого будуть прийняті відповідні управлінські рішення, а матеріали розслідування будуть направлені до правоохоронних органів для надання відповідних правових оцінок. Нове командування бригади та корпусу вживає всіх можливих заходів для нормалізації ситуації та налагодження забезпечення військовослужбовців на бойових позиціях», – зазначили у Генштабі.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив командувачу угруповання об’єднаних сил генерал-майору Михайлу Драпатому, в чиєму підпорядкуванні перебуває 10-ий армійській корпус, провести перевірку всебічного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї.

«Слід зазначити, що нещодавно на позицію військовослужбовців 14 омбр доставлено черговий вантаж з продовольством. За наявності сприятливих умов, буде здійснена негайна евакуація наших воїнів», – кажуть у командуванні.

Напередодні зі слів родичів стало відомо про складну ситуацію з забезпеченням бійців 14-ї бригади, які перебувають на Харківському напрямку. За повідомленнями, на їхніх позиціях систематично немає їжі й води.